El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 25 de noviembre de 2022

Aries

El día comienza un poco revuelto pero a medida que avanza todo vuelve a su lugar. Te das cuenta a tiempo del origen de los problemas y pones todo de ti para atacarlo. Aprendiste la lección y no piensas volver a cometer el mismo error.

Tauro

La vida te pone a prueba y quieres ser el mejor. Hoy es un día complicado y tú única preocupación debe ser hacerlo bien, trabajar con diligencia y dar lo mejor de ti. Obtienes resultados inmediatos y duraderos.

Géminis

Sueñas en grande y estás dispuesto a ir tras lo que quieres sin importar los obstáculos que se presenten. No escuchas no por respuesta y te esfuerzas un poco más. No tienes las herramientas para lograr el éxito, pero no te importa, igual das un paso adelante.

Cáncer

Te das cuenta de que hay que dejar atrás ciertos comportamientos y pasar al siguiente nivel. Creas nuevas estructuras de trabajo y un nuevo plan que pones en práctica de inmediato. Necesitarás ayuda extra para lograrlo.

Leo

Dia de logros, por un lado logras lo que quieres, y por otro motivas a jefes, socios y colaboradores que hagan lo suyo. Te conviertes en una pieza importante en el trabajo y asumes nuevas responsabilidades.

Virgo

Hoy hay aceptación. Te has resistido a aceptar ciertas cosas, pero ya no puedes hacerlo más. Para seguir adelante entiendes que debes dar un giro a tu relación y lo haces con ánimo y seguridad de que es lo mejor.

Libra

No necesitas de nadie para alcanzar tus metas pero como hay mucho por hacer tendrás que trabajar el doble. Estás un poco desorganizado y por momentos te estancas, surgen obstáculos, pero igual no decaes en tus intenciones.

Escorpio

Hoy todo marcha perfectamente. Cada uno está en lo suyo y hacen lo que esté en sus manos para que la pareja esté bien. Noche romántica llena de mimos y conversaciones que llenan el alma.

Sagitario

Eres extremista. No aceptas puntos medios, es un si o un no, nada menos que eso. Tu actitud crea tensión y te aleja del ser amado. Entiende que los grises no siempre son malos. Además, nada es permanente.

Capricornio

Estás tan concentrado en otras áreas de tu vida que el amor no es una prioridad. Si estas soltero esta bien, pero si tienes una relación necesitas manejar las cosas de otra manera y demostrar a tu pareja que si te importa.

Acuario

Das rienda suelta a tus sentimientos y eres correspondido. Has perdido mucho tiempo y pretendes recuperarlo pero quizá tu ritmo es demasiado rápido y debes bajarle un poco a la intensidad.

Piscis

Cometes un pequeño error pero lo solucionas lo más rápido que puedes. No aprendes de la experiencia y te propones a no cometerla otra vez en el futuro. Un amigo se convierte en la clave de un logro laboral.