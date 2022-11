Revelan qué pasó en el encontronazo entre Rosalía y Georgina Rodríguez durante los Grammy Latinos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Georgina Rodríguez y Rosalía han sido protagonistas estos días tras un supuesto desencuentro que se habría producido en los Premios Grammy Latino 2022, celebrados en Las Vegas el pasado 18 de noviembre. Varios medios de comunicación han publicado que la influencer comenzó la noche con un ataque de ansiedad al saber que no podía viajar en su jet privado y que no podía ir en primera clase, que la continuó con la rotura inesperada de una uña al saludar a Sebastian Yatra y que la terminó discutiendo con la intérprete de Despechá porque no la dejaba cambiarse de ropa en su camerino, algo que Iván García, íntimo amigo de la pareja de Cristiano Ronaldo ha desmentido. “Georgina no voló en primera clase, voló en turista porque el billete era muy caro”, ha comenzado diciendo el periodista.

Iván también ha desmentido que Georgina Rodríguez se cambiara de vestido en un baño portátil para entregar el premio al principio de la gala. “Tal fue el revuelo que se formó cuando llegó que no le dio tiempo a llegar al espacio que le habían habilitado, así que como tenía que hacer sus necesidades aprovechó para cambiarse. No era un servicio de obra, era una caseta muy grande y no le pidió el camerino a Rosalía. Estuvieron juntas allí porque son muy amigas. No tiene ni pies de cabeza nada ni lo del ataque de ansiedad”, ha aclarado el periodista.

Además, Iván, ha asegurado en Ya es mediodía que su amiga Georgina iba con más personas en el vuelo y que al saber que no podían volar todas en primera clase sin ningún tipo de problema expresó que o todas viajaban juntas o que ella iba en turista con las demás. “Fue encantada y se lo pasaron muy bien, como una persona más. Es verdad que es una súperestrella internacional pero es una más y no le importa ir en turista con sus amigas. Esa es la primera mentira que se ha contado“, ha dicho Iván sobre la inlfuencer, que fue una de las encargadas de entregar uno de los galardones.