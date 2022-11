¡Jumanji regresa! Policía de Canadá protagoniza una graciosa percusión tras fugarse 20 avestruces (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La policía de Canadá iban persiguiendo a un avestruz que se escapó por las calles de Taber, una ciudad ubicada en el sur de Alberta.

En las imágenes difundidas, a bordo de una camioneta, un oficial intenta atrapar a la enorme ave tomándola del cuello, la cual sólo trastabillea y resbala cayendo en el suelo. Al menos en ese momento se salva de ser capturada por la policía cuando intentaba escapar.

Por Uno TV

Tras evitar ser capturada, el avestruz emite un siseo muy agudo y posteriormente se levanta del suelo para escapar del sitio de manera muy graciosa con sus dos enormes patas.

Posteriormente, otra unidad de la policía de Canadá acelera para tratar de acorralarla y atrapar al avestruz, la cual continúa su recorrido en aras de que no sea capturada.

If you've seen a video of police chasing a runaway ostrich through Taber streets, then keep on scrolling. #yeg #Yyc pic.twitter.com/qkNpI0tkpw

— Courtney Theriault (@cspotweet) November 24, 2022