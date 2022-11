Terror en Bruselas: Fuertes disturbios tras el partido en Qatar entre Bélgica y Marruecos (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Decenas de personas provocaron este domingo disturbios en el centro de Bruselas tras el partido del Mundial de fútbol que ha enfrentado en Catar a Bélgica con Marruecos, destrozando vehículos y mobiliario urbano, lo que obligo a la policía a intervenir.

El alcalde de la ciudad, Philip Close, condenó los incidentes y aconsejó a los aficionados que no se desplacen al centro, según un mensaje en la red social Twitter.

“La policía pone todos sus medios para mantener el orden público. He ordenado a la policía proceder a arrestos administrativos de los alborotadores”, escribió.

Los incidentes comenzaron a mitad del segundo tiempo, cuando unos 150 jóvenes reunidos en el centro de la capital belga prendieron fuego a un contenedor y lanzaron petardos y fuegos artificiales, tras lo cual la emprendieron a golpes con los vehículos estacionados en la zona, según informa la televisión pública belga RTBF.

Las imágenes difundidas por los medios locales muestran a varios aficionados destrozando un coche, algunos portando la bandera de Marruecos, vencedora del encuentro, así como patinetes incendiados.

“Ha habido utilización de material pirotécnico, lanzamiento de proyectiles, uso de palos, incendio sobre la vía pública (…) la destrucción de un semáforo y se ha rodeado a un vehículo con su ocupante”, explicó a la agencia Belga la portavoz de la policía del distrito centro, Ilse Van de Keere, quien añadió que un periodista ha resultado herido en los incidentes.

Estos disturbios han llevado a intervenir a un centenar de policías, que han utilizado gas lacrimógeno y dos cañones de agua, y han pedido a los ciudadanos que eviten el centro.

If this is how you celebrate a victory, you don’t deserve to win. #Brussels #bruxelles #BELMAR pic.twitter.com/mXX9P7DADl

— Gilles (@Gilless_92) November 27, 2022