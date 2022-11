Miguel Cabrera soltará el bate: confirmó lo que todos los venezolanos temían

De 2004 a 2016, el toletero de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, estuvo en el nivel superior de los bateadores de la MLB junto con Albert Pujols y Mike Trout.

Por: The Cold Wire

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Se las arregló para seguir siendo un toletero superior durante 13 temporadas, lo cual es impresionante.

Desde 2017, Cabrera ha decaído y claramente no es el mismo poderoso bateador que alguna vez fue: el tiempo permanece invicto, y Miggy no es la excepción.

Ahora, después de más de una década en la élite, Cabrera ya no es productivo y ganará $32 millones en 2023.

Es parte del juego con acuerdos a largo plazo: los equipos generalmente se benefician en los primeros años y los jugadores en la última parte.

Después de 2023, sin embargo, Cabrera reiteró sus planes.

“De cara a su gala benéfica esta semana en Miami, Miguel Cabrera reitera a @CDeNicola13 que 2023 será su última temporada. ‘Se siente un poco raro decir eso’, dijo. ‘Pensé que no iba a decirlo nunca, pero creo que es hora de decir adiós al béisbol’”, tuiteó el informante de los Tigres, Jason Beck, citando al experimentado veterano.

