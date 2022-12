Nueva York sigue buscando un profesional con “sed de sangre” para luchar contra las ratas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los avistamientos de estos roedores son cada vez más frecuentes en parques y aceras. En los primero cuatro meses de este año fueron los más altos registrados desde 2010.

Por rt.com

En su esfuerzo por ganar la batalla contra la plaga de ratas, Nueva York está buscando contratar a un profesional “sediento de sangre” capaz de mantener a esos animales “bajo control”. Para tal propósito, la oficina del alcalde de la ciudad abrió esta semana oficialmente una vacante para el cargo de “director de mitigación de roedores”, con un salario entre los 120.000 y los 170.000 dólares anuales.

“El candidato ideal debe estar muy motivado, tener cierta sed de sangre y estar decidido a estudiar todas las soluciones desde varios ángulos, como la mejora de la eficiencia operativa, la recopilación de datos, la innovación tecnológica, la gestión de la basura y la matanza en masa”, se lee en el anuncio.

Pese a los esfuerzos de la Gran Manzana por generaciones, las ratas continúan siendo un problema de salud pública difícil de solucionar. Los avistamientos de estos ejemplares son cada vez más frecuentes en parques y aceras, y en los primeros cuatro meses de este año fueron los más altos registrados desde 2010.

“Astutas, voraces y prolíficas, las ratas de la ciudad de Nueva York son legendarias por sus habilidades de supervivencia, pero ellas no gobiernan esta ciudad, nosotros sí”, advierte el aviso, con la esperanza de que quien ocupe el cargo lo haga “utilizando técnicas prácticas para exterminar roedores con autoridad y eficiencia”.

The rats don’t run this city — we do.

And YOU can help us run rats right out of this town as our Rat Czar. If you’ve got a killer instinct apply today: https://t.co/omTB3PLRhH pic.twitter.com/2EtHPcWKv7

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) December 1, 2022