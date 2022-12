Bloomberg: Se está comercializando en Houston un misterioso petróleo pesado, amargo y muy barato

Posteado en: Actualidad, Economía

La oferta parecía demasiado buena para ser verdad: hasta 200.000 barriles de crudo amargo pesado con un descuento de 30 dólares con respecto al índice de referencia estadounidense

Por Lucía Kassal en Bloomberg | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El argumento de venta provino de Jonathan Plemel, de la poco conocida casa comercial Sidewalks Holdings LLC.

Plemel tenía documentos que decían que el crudo era de México, dijo que incluso había visitado un laboratorio en Coatzacoalcos para realizar pruebas de calidad. Pero los posibles compradores a los que se acercó desconfiaban. “No podía decir con certeza de dónde venía el petróleo”, dijo Plemel a Bloomberg.

Plemel no es el único intermediario de Houston que comercializa crudo de procedencia nebulosa, ya que los altos precios estimulan más búsqueda de gangas en el mercado petrolero. Además de los abordados por Plemel, otros dos comerciantes del área recibieron ofertas de crudo de origen misterioso en el último año, dijeron a Bloomberg. Tales proposiciones son inusuales en los EE. UU., donde el mercado está estrictamente regulado y los comerciantes corren el riesgo de verse envueltos en sanciones.

En última instancia, los comerciantes entrevistados por Bloomberg dijeron que pasaron por alto los barriles muy baratos, preocupados por el origen del petróleo. Pero con la invasión rusa de Ucrania trastornando los flujos comerciales y alimentando las oscilaciones masivas de los precios del petróleo, el apetito por el crudo barato sigue siendo alto.

“No sería sorprendente descubrir que parte del petróleo de origen cuestionable ya ha ingresado a EE. UU.”, dijo Alejandra León, directora de upstream para América Latina de S&P Global Inc. “EE. UU. tiene controles muy estrictos pero volúmenes pequeños, cruzar la frontera en camión, son mucho más difíciles de controlar”.

En otros lugares, el mercado negro del petróleo está en auge con las sanciones a Rusia, Irán y Venezuela, lo que crea oportunidades para que algunos compradores cierren tratos de ganga. Los tres países juntos pueden estar exportando más de 4 millones de barriles por día de petróleo con descuento, según datos de EIA y Bloomberg. Mientras tanto, el petróleo robado representa entre el 5% y el 7% del mercado mundial, con un total de 133.000 millones de dólares, según el grupo de expertos internacional de la Universidad de las Naciones Unidas.

Las empresas fachada suelen ejecutar los tratos, eludiendo las sanciones pintando sobre los nombres de los barcos o utilizando documentos falsos. Y Asia alberga algunas de las áreas más concurridas para las transferencias de barco a barco, en las que los barcos descargan o combinan cargamentos con otros barcos, una práctica que puede ocultar aún más los orígenes de un envío. Allí, el petróleo venezolano a menudo se disfraza de malayo.

Pero el contrabando de petróleo a los EE. UU. es difícil, por decir lo menos. Las importaciones transportadas por agua se rastrean y regulan meticulosamente, por lo que el crudo de contrabando tendría que ingresar por tierra y, específicamente, por camión. Eso es lo que propuso Plemel: transportar el crudo en camiones por Brownsville o Laredo, Texas, en lotes de 1.500 barriles diarios.

Pero no pudo hacerse con un comprador. Los documentos de marketing revisados ??por Bloomberg describen el petróleo como Residual Pesado Mexicano. Sin embargo, el petróleo contenía más sal, níquel y vanadio que el crudo mexicano. Y Pemex, la compañía petrolera estatal, disfruta de un monopolio de facto sobre todas las ventas de petróleo crudo.

Esos no fueron los únicos problemas

“Hubo muchas preguntas que no pude responder”, dijo Plemel. “¿Podría el petróleo ser potencialmente de pozos abandonados en México? ¿De Venezuela? Honestamente no puedo decir.”

Plemel no tiene mucha experiencia en petróleo. Pero en 2020, fue director comercial de una empresa llamada Pure Aviation que fue uno de los postores de un cargamento de gasolina entregado a EE. UU. por temor a que violara las sanciones. El envío finalmente se vendió a Kolmar Americas Inc. a aproximadamente la mitad de su valor de mercado, un trato estelar para la empresa comercial.

Fue a través de Pure Aviation que Plemel conoció a Heriberto González, en cuyo nombre estaba vendiendo los 200.000 barriles de crudo supuestamente mexicano, dijo. González es el fundador y director ejecutivo de Lifeline Logistics and Oil Field Services Inc., con sede en Sugar Land, Texas, y ex subsecretario interino de Educación durante la presidencia de George W. Bush. No devolvió múltiples llamadas y correos electrónicos en busca de un comentario.

Según los términos de su trato, a Plemel no se le pagaría a menos que vendiera el petróleo. Pero debido a que no pudo responder preguntas sobre sus orígenes, dijo: “Me he separado de aprovechar esta oportunidad”.