Tornados en EEUU: tres personas muertas y decenas heridas (Videos)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una extensa tormenta descargó nevadas en el norte de Estados Unidos y tornados en el sur del país que dejaron al menos tres personas muertas y decenas heridas en Luisiana, informaron este miércoles las autoridades.

La oficina de alguacil de la parroquia (condado) de Caddo (Luisiana) informó que un tornado arrasó durante la noche del martes la localidad de Keithville y causó la muerte de tres residentes, incluida una mujer de 30 años y su hijo pequeño.

La tormenta invernal causó tornados asimismo en Texas y Oklahoma, incluida el área de Dallas-Fort Worth, mientras que en el centro del país, desde las Montañas Rocosas hasta el medio oeste, soportaban nevadas y vendavales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) indicó que la tormenta invernal avanzará entre hoy y mañana hacia el noreste del país y la región central de los Apalaches con acumulación de nieve y lluvias heladas.

My heart is broken with this update. Authorities in Caddo Parish, Louisiana, say they have found the bodies of a mother and child swept away when a tornado struck their home overnight. They were separated by half a mile. pic.twitter.com/tbvuVirCH3 — Cayle Thompson (@CayleThompson) December 14, 2022

“Se mantiene el riesgo de desbordamientos rápidos de los ríos y cursos de agua, y las condiciones meteorológicas adversas en el sur”, añadió la agencia.

Las lluvias con agua nieve continuarán en el norte y centro de las Montañas Rocosas en tanto las temperaturas se mantienen por debajo de lo normal en el oeste, precisó.

El NWS indicó que al menos tres tornados tocaron tierra en Texas, en los condados Tarrant y Wise y otro al oeste de Paris, causando extensos daños. Otro posible tornado destruyó viviendas en Decatur (Texas).

Por otro lado, la estación KOCO de Oklahoma mostró los daños que causó un tornado en la localidad de Wayme, unos 70 kilómetros al sur de Oklahoma City, pero no se informó de personas heridas.

Shots of tornadic supercells today in East Texas. Hearing reports this tornado north of Keachi, LA caused bad damage to Four Points @accuweather pic.twitter.com/hcYc5CA35g — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 14, 2022

El NWS indicó que las nevadas podrían llegar a una acumulación de hasta 61 centímetros en algunas áreas del oeste de Dakota del Sur y el noroeste de Nebraska, al tiempo que se espera hielo aguanieve en el este de las Grandes Planicies.

EFE