Las playlists navideñas más exitosas en Spotify, Deezer y Apple Music

Posteado en: Tecnología, Titulares

Las plataformas de streaming de música presentan esta colección de canciones entre las mejores según los usuarios

Con las fiestas de Navidad y Año Nuevo a solo unos días, las aplicaciones de streaming musicales como Spotify, Deezer y Apple Music han generado sus propias playlists para que los usuarios puedan experimentar los éxitos navideños que ambienten las celebraciones en familia y con amigos.

Por Infobae

Aunque los villancicos son un clásico cada diciembre, estas listas musicales no se limitan únicamente a ellos, sino que incluyen canciones modernas que tengan motivos festivos. El ejemplo más claro de esto es la canción “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, que pese a ser lanzada en el año 1994, es tendencia mundial entre noviembre, cuando empieza la temporada navideña, y diciembre.





Esta costumbre entre los usuarios de internet se puede comprobar con la herramienta de análisis de datos Google Trends, que recopila la información de búsquedas en la página web. Según las estadísticas, disponibles desde el 2004 hasta la actualidad, el título de esta canción tiene sus picos máximos cada año durante estas épocas.

Las playlist más exitosas en aplicaciones de streaming

Una de las listas de reproducción de música navideña en Spotify se llama Christmas Classics, con casi 3 millones de Me Gusta y un total de 73 canciones que conforman un tiempo de reproducción superior a las 3 horas. Esta playlist contiene villancicos como Jingle Bells, Holy Night, Santa Claus is coming to town, Silent Night, entre muchos otros interpretados por artistas como Frank Sinatra, Elvis Presley y The Beach Boys. Para los latinos, la canción Feliz Navidad de José Feliciano también está presente en esta selección generada por Spotify.

Para el público al que le gustan canciones más modernas, la lista llamada Christmas Hits también creada por Spotify también goza de una gran popularidad con más de 5 millones de Me Gusta y 100 canciones seleccionadas para los usuarios que acumulan 5 horas de reproducción en total.

El clásico moderno de “All I want for Christmas is you” forma parte de la lista junto a otros éxitos como Snowman (Sia), My Only Wish (Britney Spears), Mistletoe (Justin Bieber), y muchos más. Otras listas populares y que contienen canciones festivas de diferentes géneros para celebrar la Navidad son “Navidad para niños”, “Navidad Latina 2022?, “Christmas Pop” y “Navidad en familia”.





En el caso de la aplicación de Apple Music, esta ofrece diversas opciones de listas musicales con temática navideña. Una de las principales que aparecen en los primeros lugares de las búsquedas es “Canciones de Navidad: imprescindibles” y está elaborada por Apple Music.

Al igual que en Spotify, All I want for Christmas is you se ubica en el primer lugar como tema que abre la playlist, pero también se encuentran éxitos como “Silent Night”, “Santa Baby”, “Jingle Bell Rock” entre otros en una mezcla de música moderna, clásica, en inglés y en español.

Para quienes deseen una experiencia más inmersiva, Apple Music ha diseñado una lista con canciones que pueden aprovechar la característica de Dolby Atmos y audio espacial que están presentes en la plataforma.





Al igual que en la anterior, todas las canciones incluidas en esta lista pertenecen a artistas modernos y clásicos. Otras listas relevantes que también fueron creadas por Apple son “Navidad para peques”, “Navidad en español”, y “Navidades repletas de pop”

Deezer, por su parte, también presenta listas de canciones dedicadas a las fiestas navideñas como “Navidad en familia”, una lista en la que se unen canciones de artistas como Sebastian Yatra, Ventino, Ariana Grande, Sam Smith, Reik y muchos más que cantan en inglés y español.





“Villancicos navideños” es la lista que tiene las canciones más clásicas de las fiestas, mientras que “Navidad pop”, “Navidad infantil” y “Navidad latina 2022? también son mezclas de música moderna y clásicos de las celebraciones de fin de año.