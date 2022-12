“Creo que ese tipo, Messi, podría tener futuro”: La curiosa felicitación de Joe Biden a Alberto Fernández

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de EEUU, Joe Biden, envió este lunes felicitaciones a su homólogo argentino tras el triunfo conseguido por la albiceleste en la final del Mundial de Fútbol celebrado en Qatar.

lapatilla.com

“Felicidades a ti, Alberto, y a todos los argentinos por la trabajada y merecida victoria de ayer”, dijo Biden a través de su cuenta de Twitter.

No obstante, cerró el post con un curioso y chistoso comentario: “Sabes, creo que ese tipo Messi podría tener futuro”.

Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.

You know, I think that Messi guy might have a future. ? https://t.co/pxk672SiEY

— President Biden (@POTUS) December 19, 2022