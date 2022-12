Los amigos que se hicieron virales por sus desopilantes reacciones en el Mundial: “¡Somos gays mirando fútbol!”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin con la ansiada coronación de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo. Luego de la inesperada caída contra Arabia Saudita apenas iniciado el torneo, la Selección Argentina protagonizó agónicos encuentros que generaron desde lágrimas hasta taquicardia.

Por infobae.com

No fueron ajenos al evento máximo del fútbol el grupo de amigos que por diversión decidió grabarse mientras miraban el encuentro ante Polonia y lo subieron a la cuenta de TikTok de Matías. No solo no pensaban que los atraparía tanto el evento sino que tampoco esperaban que su “¡Antonela! ¡Antonela!”, canto de aliento a la esposa del 10 cada vez que aparecía nerviosa en el palco, sería de los más comentados en las redes, al igual que el dedicado con una coreografía al lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico.

“No podemos creer que nos hicimos virales por ser gays mirando fútbol, pero el amor que recibimos es increíble. Realmente nos emociona porque a los gays el fútbol se nos negó mucho tiempo”, reconoce Matías Pellegrini Sánchez, de profesión actor. Con Nicolás Di Castro, Ezequiel Joulie, Gonzalo Benjamín Benítez, Pablo Thomas y Pablo Stein comparte una hermosa amistad desde hace más de 10 años, juntos se hicieron virales durante la última recta del Mundial y lo festejaron con la multitud que celebró en el Obelisco.

Los amigos virales

Matías acaba de llegar a Córdoba, su ciudad natal, para pasar la Navidad en familia. Aún está aturdido por la inesperada viralización que tuvieron los videos que él mismo editó junto a sus amigos mientras compartían la cita mundialista. Que fue un pretexto más para juntarse, como lo hacen dos veces a la semana, para comer, tomar algo y compartir. Aunque ninguno tiene pasión por el fútbol ni es hincha hereditario de un club, no quisieron quedarse afuera de lo que todo el país y el mundo estaba viviendo.

“Siempre estoy boludeando con el celu, que es algo orgánico, y cuando nos juntamos a ver un partido (¡algo que en la vida hacemos!), compramos muchísima comida… ¡esa sí es nuestra área! Y cuando terminó me puse a mirar lo que se grabó y a editarlo, tirado en la cama. Lo subí a mi cuenta de Tiktok (mpeligrosanchez) y aunque no tuvo demasiadas vistas, sí tuvo comentarios muy graciosos y la gente nos pedía más. Al siguiente partido, dejé la cámara enfrente y grabé mucho más tiempo”, cuenta riendo sobre la idea que se dio en la casa de Ezequiel, donde por cábala se juntaron a ver cada encuentro.

La idea nació sin pensar en que se convertirían en el grupo más querido de las redes. “En realidad, lo habíamos grabado, como a otros, para nosotros, para verlo y reinos porque somos uno más personaje que otro, sin imaginar lo que pasó. ¡Nada fue planeado! Lo que menos pensamos es hacernos viral con algo como el fútbol, siendo gays, argentinos… ¡Pero es un producto interesante un gay argentino hablando de fútbol es interesante! Lo loco es que mucha gente nos contó que entre tiempo y tiempo, de nervios, boludeaba en el Tiktok y enganchaba nuestros videos y se relajaba. ¡Eso me encantó!”, dice y cita comentarios que para los amigos que se conocieron hace doce años van mucho más allá del fútbol.

Para ellos, saber que hubo gente nerviosa que se calmó por verlos es algo que increíble. “Realmente nos honra. Hubo un comentario en que una mujer nos contaba que estaba con depresión y que la habíamos hecho reír. ¡Eso es muy fuerte! Si de algo sabemos es de sufrimiento por la niñez que hemos tenido cada uno en esa sociedad. Por eso, que alguien se ponga bien al ver nuestros delirios es hermoso”, dice el actor de la obra teatral Los finales felices son para otros.

Matías tiene 34 años, es actor y director de casting y trabaja desde su casa en Almagro para una empresa extranjera. Nico vive en San Cristóbal, es actor y Brand Manager; Ezequiel vive en (Palermo, tiene 33 años y es fundador y CEO de la agencia Branformance; Gonzalo es de Corrientes y vive Palermo, también tiene 33 años y es director creativo; Pablo Thomas (oriundo de Tandil y viviendo en Villa Crespo), tiene 37 años, es DJ y productor musical; y Pablo es de Córdoba, vive en Palermo, tiene 36 años y es pastelero y trabaja en el rubro de hotelería.

“No somos actores. ¡Bah!, el grupo no lo es, por separado, sí, pero lo que se ve no es actuado. ¡Somos así! De hecho, cuando edito paso mucho tiempo cortando cosas porque estamos muy guarangos”, se ríe.

Hinchas fervientes de la Scaloneta

Si hay algo que los amigos —que como grupo no tienen nombre público (”y el de WhatsApp no se puede decir”, dice Matías)— seguirán haciendo es hinchar por la Selección porque vivieron en carne propias que un partido de Argentina va más allá de saber de fútbol.

Se entregaron a la pasión mundialista y asegura que seguirán de cerca el futuro de la Scaloneta. Y, como lo hicieron público, también seguirán con sus invocaciones cuando sea necesario.

“Practico budismo hace 10 años y en un momento me pongo a invocar, recito un mantra; otro de los chicos vienen de familia musulmana, si no me equivoco, y hace sus rezos… Y prendemos sahumerios, ¡todo suma!”, aclara y destaca los momentos favoritos de los seguidores que se hicieron virales.

“Cuando la cámara enfocaba a Antonela, la mujer de Messi, en la tribuna le cantamos para alentarla… ¡Nadie le cantaba a ella en la cancha. Después a Tagliafico, que no sé qué hizo, pero nos pareció lindo, y lo hicimos con unos pasos de voguing, que es como un baile muy característico de la comunidad y que nació en los 80 de Estados Unidos. Son cosas que nos salieron espontáneamente, fue nuestra manera de alentar”, asegura y cuenta que al fin del partido en que Argentina se consagró campeona fueron a festejar al Obelisco y la gente los reconoció.

Sabiendo que el próximo Mundial será en cuatro años, Matías dice que La Scaloneta tiene en ellos una hinchada. “Lo más loco de esto, además de haber sido viral, es haber vivido el Mundial con tanta pasión porque el fútbol nos fue tan negado por a los gays por no pertenecer al mundo masculino… Quizás por no saber jugar al fútbol y al toque buscan ahí las razones como lo hacen con las mujeres cuando manejan mal, por ejemplo. Si una maneja mal es contra todo el género el reclamo aunque hay mujeres y hombres que manejan muy mal como quienes lo hacen muy bien. ¡Esto es igual! A nosotros se nos ha negado tanto aprender a jugar al fútbol, ser parte del ámbito del fútbol, que hoy en día está tan metidos y siendo tan aceptados por la sociedad y disfrutándolo, siendo genuinos tal como somos nosotros y sin tener que imponer ningún tipo de forma que no nos pertenezca, es también algo muy lindo y muy profundo porque a la vez se mueven cosas muy muy profundas. Yo no sabía que me gustaba tanto el fútbol. Seguiremos siendo fieles a la Selección porque a nosotros socialmente también nos hizo ganar”, finaliza.