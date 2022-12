Twitter solicitó a un Tribunal de California desestimar la demanda presentada por los despidos masivos de Elon Musk

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Twitter le pidió a un Tribunal Federal de California que desestime la demanda presentada por más de 100 ex empleados de la compañía debido a los “despidos masivos” que tuvieron lugar con la llegada del nuevo Director General, Elon Musk, así lo reseñó INFOBAE.

Los abogados de la empresa argumentaron que la situación de los trabajadores no es tan similar y que, por tanto, no cumple los requisitos para considerarse como una demanda colectiva, según información de The New York Post.

Además, los abogados de Twitter aseguraron que las alegaciones presentadas son “vagas e imprecisas” y que los demandantes ni siquiera intentan definir a una clase o rango de empleados, sino que hacen referencia a “otros trabajadores de Twitter en situación similar”, según manifestó uno de los abogados de la plataforma al tribunal.

De acuerdo con The New York Post, el grupo de empleados que presentó la demanda incluye tanto a trabajadores que ya han sido despedidos como a otros cuya situación no será efectiva hasta inicio de 2023. Por ello, piden que el caso sea desestimado o trasladado a un tribunal del estado de Delaware.

“Estamos listos para luchar contra ellos uno por uno, en nombre de potencialmente miles de empleados si eso llega a ser necesario. Elon Musk no está por encima de la ley”, compartió en un mensaje citado en Twitter la abogada que representa a los empleados, Shannon Liss-Riordan.

Las demandas por parte de antiguos empleados se producen después de que Twitter despidiera a casi la mitad de su plantilla en el mes de noviembre, tras la adquisición de la compañía por parte del Elon Musk. Después, el empresario formalizó cientos de despidos más ofreciendo un ultimátum de realizar un trabajo “extremadamente duro” o abandonar la empresa.

Según recoge la CNN, los antiguos empleados se anotaron una temprana victoria este mes de diciembre cuando un juez falló a su favor, ordenando así a la compañía de que informase a todos los empleados despedidos de la demanda en curso. Es decir, garantizar que los trabajadores estén mejor informados antes de firmar un acuerdo de despido que incluya la renuncia a posibles reclamaciones legales.

Luego de la ola de despidos, Elon Musk, dijo al personal en una reunión general que la compañía no planea más despidos y que está contratando para puestos de ingeniería y ventas publicitarias, según un tuit de un reportero de The Verge.

Según Bloomberg, las renuncias fueron especialmente numerosas en los departamentos técnicos, mientras que en otros como el de ventas más empleados apostaron por seguir en la empresa.

Según una fuente de Bloomberg, un recuento interno sitúa en unos 2.750 el total de empleados de Twitter, aunque algunas de las últimas bajas podrían no estar incluidas en esa cifra. Antes de ser adquirida por Musk, la empresa tenía en plantilla a más de 7.000 personas.

Las renuncias continúan además, con nuevas salidas de altos responsables como el director general de Twitter en Francia, Damien Viel.

(Con información de Europa Press)