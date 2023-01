Ancelotti versus Gattuso en la Supercopa de España: de viejos amigos a una relación “distante”

Posteado en: Deportes, Titulares

Los italianos Carlo Ancelotti y Gennaro Gattuso se enfrentan este miércoles por tercera vez en sus carreras como entrenadores, extensa en el caso del primero y más breve en el segundo, quien profesó admiración hacia un “padre futbolístico”, al que no ha podido vencer aún y cuya relación dista actualmente de ser buena.

“Hemos pasado momentos muy bonitos que recordaré para siempre. Luego, no siempre la relación ha sido buena. Hemos tenido problemas personales de los que no quiero hablar”, dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España entre su equipo, el Real Madrid, y el Valencia.

Gatusso, minutos después, señaló: “Cuando él dejo de entrenar al Nápoles, yo empecé a trabajar y en ese momento la prensa, la televisión… hablaban del equipo y tuvimos un problema por esto, pero, por mi parte, le tengo mucho respeto y pienso que en este momento no tengo nada que hablar. Es un problema solo de trabajo. Hemos ganado mucho juntos. Estamos hablando del mejor entrenador del mundo en 2022 y en el apartado humano y futbolístico le tengo mucho respeto”.

De las palabras de respeto y admiración mutua a solo cordialidad, después de sus dos primeros enfrentamientos en la Serie A.

Ancelotti dirigía al Nápoles y Gattuso al Milan en la temporada 2018-2019 en dos encuentros que acabaron con una victoria para el actual técnico del Real Madrid (3-2) y un empate a cero en la segunda vuelta.

“Carlo y yo tenemos una gran relación. Fue más que un entrenador para mí, lo llamaría en mis momentos más difíciles. Solo puedo aprender de él“, recordó Gattuso en la previa de su primer enfrentamiento.

Y es que ambos compartieron vestuario, Ancelotti como técnico y Gattuso como futbolista, en el Milan, del 2001 a 2009, con el que conquistaron once títulos, incluyendo dos Ligas de Campeones tras llegar a tres finales.

Ahí se forjó una relación por la que Gattuso llegó a decir cuando, curiosamente, sustituyó a Ancelotti en el banquillo del Nápoles tras su destitución en 2019 que éste fue “un padre futbolístico” para él.

Es más, hace cinco años y un día, cuando Gattuso cumplió 40 años -este lunes hizo 45- Ancelotti le dedicó una emotiva carta que escribió en ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Sobre el césped fuiste mi guerrero. Ni una sola vez he visto rendirte, ni una sola vez te he visto con la camiseta limpia. Siempre lo he admirado de ti: la capacidad de conseguir la meta a pesar de que la naturaleza no te haya dotado de grandes dotes técnicas. Porque, ¿por qué no decirlo? tus pies no son propios del máximo nivel”, se lee en alguna de las líneas de la carta.

Texto que le dedicó mientras dirigía al Milan, en el que juntos consiguieron tantos éxitos.

“Tú, Rino, fuiste el alma de aquel Milan. Te deseo que lo seas también desde el banquillo. Te lo mereces”, añadió.

A su llegada a España, Gattuso no dio pistas sobre el distanciamiento en la relación.

“Siempre animo a Carlo. ¿Cómo no hacerlo? Gané 11 trofeos con él. Es un maestro gestionando grupos. Lo ha demostrado desde hace 20 años, también en el Madrid. Será estupendo encontrarlo en el campo, en la Liga”, dijo cuando fue presentado con el conjunto valenciano.

No será en Liga y sí en la Supercopa cuando se dará ese tercer enfrentamiento y el paso del tiempo ha hecho que la admiración se quede en respeto, con los ojos puestos en ese saludo inicial.

“El miércoles tengo que saludarle yo porque es más grande que yo y no puedo faltarle al respeto”, bromeó Gattuso sobre esta situación que se dará minutos antes del Real Madrid-Valencia de este miércoles.

EFE