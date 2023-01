La historia del tormentoso romance entre Xuxa y Pelé: polémicas, prejuicios e infidelidades

Posteado en: Deportes, Titulares

Él ya tenía tres hijos cuando conoció a la modelo y conductora, que aún era menor de edad. O Rei y la futura “Reina de los bajitos” se multiplicaron en tapas de diarios, revistas y programas de TV. La relación duró cinco años, pero fue casi siempre tempestuosa.

En los años ochenta, cuando Pelé acababa de retirarse del fútbol en el Cosmos de Nueva York y Xuxa era una figura emergente del mundo del espectáculo en Brasil, ambos fueron protagonistas de un romance que dio origen a numerosas polémicas en los medios de comunicación y que terminó abruptamente a los cinco años, aunque cada uno de ellos esgrimió distintas causas para ese final.

Cuando se conocieron, Xuxa tenía apenas 17 años y según contó en entrevistas y en su libro autobiográfico, Pelé fue el primer amor de su vida, mientras que el gran futbolista tres veces campeón del mundo estaba próximo a cumplir los 40, se había separado de su primer matrimonio y ya contaba con tres hijos.

Esta situación generó una polémica en la sociedad brasileña con un doble rasero porque por un lado muchos no aceptaron la enorme distancia de edad entre ello;, otros, que los padres de la popular presentadora (aún no lo era allí sino una modelo en ascenso) avalaran la relación, y hubo terceros que cuestionaron a la joven al sospechar que era ella quien quería obtener beneficios sociales y de reconocimiento al estar en pareja con uno de los mayores ídolos del país.

Con el tiempo, Xuxa contó cómo conoció a Pelé en 1980: “Fue durante un ensayo para la tapa de una revista. Había cuatro modelos, Luiza, Marcia Brito, yo, y se suponía que una mujer negra, pero él no quería. Le pusieron en ese momento a Miss Brasil, que venía de Brasilia. En la foto, salí de frente a él”. Dijo entonces que no terminó allí la cosa y que, tras el ensayo, se le acercó “O Rei”. “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”.

En 1980, Xuxa llegó a estar en la tapa de más de ochenta medios gráficos (entre ellas, en la revista “Playboy”), un poco por su carrera ascendente, pero mucho por la notoriedad que le dio estar en pareja con Pelé, aunque su primera portada fue a sus 16 años en la revista “Carinho”. Su salto a la popularidad definitiva fue en 1982 con su participación en la película “Amor, extraño amor” dirigida por Walter Hugo Khouri, que contenía escenas de sexo con un niño de 12 años.

Pelé campeón del mundo en México 1970 en el Estadio Azteca

Ya después, con el éxito en su carrera con el público infantil, consiguió que esa película fuera retirada del mercado y lo mismo sucedió cuando la revista “Playboy” intentó volver a publicar aquellas fotos originales. Quienes conocieron de cerca los entretelones de la pareja cuentan que fue una de las escasas veces que se supo que la modelo y ya entonces presentadora de la TV recurrió a Pelé para que la ayudara y, según una investigación de la revista “Veja”, fue el astro quien consiguió evitarlo mediante una negociación que incluyó una entrevista exclusiva con él. Ya más adelante, en 2011, Xuxa le ganó un juicio a Google para evitar que su nombre se relacionara con la pedofilia.

En febrero de 2020, la presentadora, cantante, actriz y modelo brasileña llegó a comentar en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera que con Pelé “tuve mi primera relación que duró seis años y he sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’. Cuando cumplí 23 años –cuando se separó-, mi vida estaba cambiando mucho”.

“En aquel momento, cuando lo conocí, yo creía que él era único – le dijo al “Programa da Sabrina” de TV Récord- y que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”. Pero reconoció que “la fama me sacó la libertad”. “‘Cuando conocí a Pelé –le dijo al periodista Luis Erlanger- todos los que estaban conmigo decían ‘wow, ¿cómo estás enamorada de él?”.

Cuando le preguntaron si quisiera reencontrarlo, sostuvo que “me ha engañado demasiado, al punto de que esas mujeres con que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro en el que detalló las mujeres con las que estuvo mientras estaba conmigo, y dijo algo así como que yo era ‘la amistad colorida’, como si hubiéramos tenido una relación abierta y te juro que nunca lo supe”.

En su libro “Memorias”, Xuxa recuerda aspectos de su relación con Pelé. “Nos invitaban a todos los eventos, pero ahora tengo sentimientos muy encontrados. Para todo el mundo él era Pelé, pero para mí era Dico, el que jugaba al buraco con mi mamá. Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”.

Xuxa fue una de las conductoras mas reconocidas en Sudamérica

En aquellos tiempos en los que comenzó a distanciarse de Pelé, Xuxa trabajaba durante la semana como modelo en Nueva York, donde él estaba instalado luego de haber jugado por años en el Cosmos hasta su retiro en 1977, y los fines de semana grababa el programa televisivo Club del Niño en la extinta “Red Manchete”, para el que había sido convocada por el director Mauricio Sherman, cuando la agencia de modelos le hizo elegir entre las pasarelas o la televisión y ella prefirió el programa infantil, que constaba de bromas, dibujos animados y música. Iba de lunes a sábados. Eso la hizo regresar a Brasil y distanciarse aún más de Pelé, aunque ella lo negó de plano y dijo que su vida agitada nada tenía que ver con eso y que el motivo había sido las constantes infidelidades de él.

Años más tarde dijo que los pies de Pelé eran “sin duda los más feos” que ella había visto en su vida y que nunca pudo tolerarlos, y agregó que el sudor del astro al momento de intimar era “extremo” y llegó a ser “insoportable”. Él respondió que se trataba de pequeños detalles sin importancia en comparación a lo que ella aprendió, gracias a él, en la intimidad.

La versión de Pelé, en una entrevista otorgada al semanario colombiano “Nuevo Estadio” fue diferente. Afirmó que su relación con Xuxa “fue la primera seria que tuve después de mi separación de Rose. Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. A mí no me gustaban las vírgenes así que le dije que resolviera el problema con su noviecito. Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”.

Pelé dijo que firmó el divorcio con su primera mujer sin ser consciente de lo que estaba haciendo. “Ella tomó la decisión cuando yo me encontraba en la Argentina viendo el Mundial de 1978. Al volver a casa, un grupo de personas me esperaba en el aeropuerto de Nueva York y me pedía autógrafos. Entre estas personas había un oficial de justicia que me entregó la demanda de la separación. No me di cuenta y la firmé. Cuando se la devolví, me dijo que ese papel, la notificación, debía guardarla. Yo no quería separarme, no sólo por ella sino también por nuestros hijos y por todo lo que sufrían, pero no tuve otra opción”

Fue en esta entrevista que Pelé confesó que su primera experiencia erótica fue con un homosexual, cuando tenía 14 años y jugaba en el Santos. “Hagamos justicia, no fue sólo una cosa mía… Fue con un homosexual que todo nuestro equipo estuvo en Baurú, pero después nunca más entablé este tipo de relación”.

Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, nació el 23 de octubre de 1940 en la localidad de Tres Corazoes, en Minas Gerais, fue tres veces campeón mundial con la selección brasileña (en 1958, 1962 y 1970), y en dos ocasiones, campeón de la Copa Libertadores e intercontinental con el Santos (1962 y 1963), además de haber sido la máxima autoridad del deporte de su país, embajador de la ONU y condecorado como “Ciudadano del mundo”, incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y embajador de Buena Voluntad de UNICEF, y consiguió que la FIFA se uniera con UNICEF para que la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002 se dedicara a los niños, con un éxito rotundo.

El astro brasileño, que suele decir que “sólo me faltó llegar a la luna”, se retiró del fútbol el 1 de octubre de 1977 jugando para el Cosmos de Nueva York y su primer casamiento fue en 1966 con Rosemeri Choibi, con quien estuvo 16 años y tuvo tres hijos, Kelly Cristina, Edinho y Jennifer.

En 1994, con 53 años, se casó por segunda vez con la psicóloga y cantante góspel Assiria Seixas (36), con quien tuvo 14 años de matrimonio y dos hijos, los gemelos Josua y Celeste, y en 2016, con 75 años, se casó por tercera vez con la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Cibele Aoaki, en ese entonces de 41, y a quien conoció en una fiesta en los años ochenta, pero comenzaron la relación en 2010.

Durante su noviazgo, Pelé y Xuxa fueron la pareja mas buscada por los medios brasileños

Pelé admitió haber sido infiel en sus matrimonios, y además de Xuxa, también estuvo en pareja con las reinas de belleza Deise Nunes de Souza y Flavia Cavalcanti. Se le reconocen dos hijas de forma extra conyugal, y fue obligado judicialmente a reconocer la paternidad de una de ellas, Sandra Regina Machado, quien murió de cáncer el 17 de octubre de 2006.

Pelé tuvo que padecer una serie de distintos problemas en sus últimos años, como cuando su hijo, el ex arquero Edinho (Edson Choibi Nascimento), fue arrestado en 2005 por tráfico de drogas y en mayo de 2014 fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico –luego reducidos a 12 años y 10 meses-, o por problemas de salud (como una operación de cadera que lo deprimió y generó que estuviera mucho tiempo sin salir de su casa y usaba un andador, y recientemente, cuando le extirparon un tumor en el colon).

Xuxa nació en Santa Rosa, Río Grande do Sul el 27 de marzo de 1963, considerada “La reina de los bajitos” por su enorme popularidad en la TV brasileña (aunque luego alcanzó niveles internacionales), también tuvo un romance con el piloto de Fórmula Uno y compatriota suya, Ayrton Senna, y con el empresario Luciano Szafir, padre de su única hija Sasha, hasta que en enero de 2013 anunció una relación con el actor Junno Andrade.

A los 49 años, reconoció en un programa de TV Globo que fue abusada sexualmente en su infancia por un amigo de su padre, un novio de su abuela y un profesor hasta sus 13 años, y eso fue lo que promovió su activismo social a favor de los niños.

Xuxa con su hija Sasha cuando era pequeña

El 5 de marzo de 2015, después de 29 años en la TV Globo, Xuxa firmó un contrato con la Rede Récord. Se estima que luego de más de treinta años de carrera, dispone de un patrimonio de más de 500 millones de dólares. En la actualidad, está dedicada a la escritura de libros infantiles y a su hija Sasha Meneghel Szafir, de 22 años, quien trabaja como modelo y quien la acompañó en enero de 2020 a Angola para prestar ayuda a los niños de ese país que viven en un contexto delicado, de la mano de la ONG Baluarte.

Xuxa suele sostener que en su libro autobiográfico “Memorias” casi no hace referencia a sus parejas del pasado “porque no se trata sólo de mi vida sino de la vida de ellos” aunque aclara que tampoco lo puede omitir del todo “porque ellos también forman parte de mi vida, de mi historia”.