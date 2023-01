“Es lo mínimo que pedimos”: Docentes venezolanos exigen salarios de mil dólares

Posteado en: Destacados, Nacionales

La profesora Belkis Bolívar, dirigente sindical y directivo nacional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), aseguró que el planteamiento de los docentes es que aumenten los sueldos y se pueda costear la canasta alimentaria en el país, con una cifra estimada de mil dólares mensuales entre los beneficios salariales que deberían percibir, así lo reseñó Radio Fé y Alegría.

“Eso es lo mínimo que nosotros pedimos”, sentenció en entrevista al programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

También mencionó que los llamados a la calle y asambleas seguirán de forma pacífica como se establece en la ley. Dijo que por ahora no se ha pensado en anunciar una huelga porque esa acción es la última opción y “la más fuerte que tiene una asociación sindical”. Pero no se descarta hacerlo si no se llega a acuerdos contundentes.

Gobierno dice que no hay más dinero

La profesora Bolívar señaló que la única respuesta que han recibido hasta ahora del Ministerio Educativo refiere a que el chavismo no tiene dinero para asumir los compromisos salariales que están exigiendo desde el magisterio.

“El Gobierno nacional sigue siendo indiferente ante los reclamos de los educadores que lo hacen con todo derecho porque lo único que estamos exigiendo es que se respete nuestra Convención Colectiva, se cumplan los acuerdos aprobados y que se firme una (nueva) Convención Colectiva digna, porque los maestros ya no aguantan y no tienen ni para el pasaje. Ya la situación es insostenible para todos los trabajadores del sector educativo y del país”, indicó.

Bolívar cuestionó que un trabajador devengue 130 bolívares “en un país dolarizado, donde el dólar rebasó la barrera de los 20 bolívares”.

“Al Gobierno no le interesa la educación, los maestros y que el país salga adelante. Ellos alegan que no tienen plata, que no tienen recursos y la economía del país está muy mal”, dijo.

La razón de la suspensión de la reunión con el Ministerio

La dirigente sindical informó que la reunión planteada con la ministra chavista Yelitze Santaella para el día martes 10 de enero fue suspendida porque no recibieron ninguna respuesta por parte de algún representante del Ministerio de Educación.

Explicó que la reunión no estaba planteada con anticipación. De hecho, la reunión se les notificó ante la gran movilización de los maestros del lunes 9 de enero.

“La reunión no estaba prevista. La manifestación del lunes fue tan contundente que cuando suceden estos hechos llamaron a los presidentes para cuadrar una reunión, pero luego no hubo ninguna comunicación”, aclaró Bolívar.