Willson Contreras explicó las razones por las que no jugará el Clásico Mundial de Béisbol

Willson Contreras no estará con la selección venezolana que participará en el Clásico Mundial 2023 y su ausencia ha sonado mucho en Venezuela, pues se esperaba que se convirtiera en una de las figuras jovenes del equipo que dirige el estratega Omar López.

Por Fansided

El careta habló con el periodista John Denton y detalló sus razones para no estar en el evento que se disputará en marzo. Ha sido criticado en redes sociales por los fanáticos venezolanos y hasta el propio Miguel Cabrera dijo que quería más compromiso de sus compatriotas para el torneo.

#STLCards C Willson Contreras said he declined Venezuela's invitation to play in the WBC because he wants to spend time with his new STL teammates. Also, he didn't want to risk reaggravating an old ankle injury. He said he'll be in Jupiter twice a week starting Monday. (1/3)

— John Denton (@JohnDenton555) January 16, 2023