“Libro de mi corazón”: Classay le da la bienvenida al 2023 con su EP

Classay, el nuevo dúo de bachata presentado por el sello discográfico Mr. Lapaix lanza su nuevo EP “Libro de mi corazón”; con dos grandes piezas musicales para iniciar el año con el pie derecho y pronto dar inicio al mes del amor con sus nuevas producciones románticas.

Los dos temas se titulan “Página Uno” y “Página Dos”; como la creación de una historia peculiar de despecho y reconquista, dentro de este EP titulado “Libro de mi corazón”. Con estas canciones muchas personas se sentirán identificadas o recordarán algún momento de mal de amores que hayan atravesado en sus vidas. Esta producción muestra parte de su gran creatividad en producción; lo cual dejará a sus seguidores con la expectativa de más temas con nuevas páginas como título.

Este nuevo sencillo contiene una buena lírica escrita por Yánez; el cantautor y líder del dúo. producida por el talentoso productor Luigy Muzic, también integrante del grupo; quien nos regala unas hermosas notas musicales con su guitarra. Sin duda alguna, ambos son la nueva promesa del género de la bachata y se han preparado musicalmente por mucho tiempo para conquistar un público masivo internacionalmente y complacer a los amantes de la buena música latina.

“Este es el comienzo de un nuevo legado de la bachata”, Mr Lapaix

Recientemente, Classay, también lanzó de sorpresa para sus fanáticos un documental de 34 minutos, en su canal oficial de YouTube; titulado “Classay them boys with a dream, The documentary”. Pueden conocer más sobre el grupo y su gran visión dentro de la industria musical con su presentación y gran interacción y aceptación de su público.

Classay es una agrupación establecida en la ciudad de Nueva York que mantiene las raíces del género de la Bachata. Yancarlo J. Sánchez conocido como “Yanez”, es el cantante líder y compositor de la agrupación, el cual viene de varios años creando historias en la música. Octavio Tavares conocido como “Luigy Muzic”, es el director y productor de la agrupación con un talento incomparable y multifacético. Estas dos grandes estrellas de la industria musical y con un gran talento impecable y se han juntado para crear buena música para sus fanáticos y amantes de la bachata globalmente.

Mr. Lapaix, manager de la agrupación, promete elevar a este dúo extraordinario a otros niveles internacionales ya que su visión con Yánez y Luigy promete mucho para el género de la bachata con su buena letra y calidad de música en esta nueva etapa de sus carreras.

“Yo soy la nueva energía que hacía falta”

Acerca de Luigy Muzic: Octavio Tavares más bien conocido como “Luigy Muzic”, nació el 30 de Agosto del año 1988 en la República Dominicana. Sus padres Felicia Checo y Octavio Tavares ambos Dominicanos.

Luigy Muzic viene de una familia de músicos de parte de su padre. Creció rodeado de expertos en la música e instrumentos de música tropical como el merengue típico y la bachata.

Su pasión a la bachata nació a temprana edad al asistir a una presentación del muy respetado bachatero Anthony Santos “El Mayimbe”. A los 12 Años de edad empezó a tocar guitarra en la Iglesia donde asistía con su madre y a través del tiempo tuvo un tremendo desempeño donde aprendió tanto sobre el género y sobre diferentes instrumentos que el día de hoy lleva en la sangre tatuado el género de la Bachata.

Ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas del género Bachata como, Luis Miguel Del Amargue, Kiko Rodríguez , Karlos Rose y entre otros. También ha tocado en escenarios muy importantes como “Madison Square Garden, UP, Hard Rock Live Miami y entre Otros.

“Yo nací con la Bachata”

Acerca de Yanez: Yancarlo J. Sanchez conocido como “Yanez”, nació en Diciembre 13 del año 1988 en Santiago, República Dominicana y criado en el Bronx N.Y. por sus padres Jacqueline Rodriguez y Manuel Sánchez.

Su interés por la música empezó a los 8 años de edad escuchando bachata en su hogar diariamente lo que despertó un amor especial hacia los instrumentos musicales y la bachata.

A través de los años formo su primera agrupación que en ese entonces llevo el nombre “Bachata Joven” donde se dieron a conocer creando una trayectoria y escribio canciones que se dieron a conocer llevada por Titulo “Mi Muñequita, Tonto Corazon, Anda Y Dile, y un sin número más. A través de los años también formó parte de la agrupación “Tipico Urbano” donde creó una trayectoria de 7 Años y escribió canciones las cuales se dieron a conocer muy populares internacionalmente como “Perdoname, I’m In Love With The Coco REMIX” y entre otras.