Bethliliani Sulbaran: “Nunca me he puesto límites para alcanzar una entrevista”

Así dice la periodista Bethliliani Sulbaran, que en su haber tiene un historial bastante amplio. En Caracas es conocida por sus columnas, se llamaba “Cara a Cara” y por lo menos 30 preguntas tenían. Ella misma nos explica ¿Por qué?

Por Víctor González / lapatilla.com

(Risas) Cara a Cara realmente fue un reto. Toda mi época como redactora de farándula lo fue, porque mis críticas siempre fueron constructivas para mi, no iban hacia mis colegas, pero yo veía la entrevista más como fan y en muchas oportunidades me quedaba esperando ese porcentaje de querer saber un poquito más allá. Por eso hacía tantas preguntas. Muchas entrevistas eran telefónicas, para mi era y sigue siendo muy importante conocer al artista más allá de su arte, para conocer esa esencia, su voz puede expresar alegría, sorpresa, escuchar un suspiro, y si la entrevista es en persona muchísimo mejor, por las expresiones. Debo decir que esa columna me dejó hasta fans que luego se convirtieron en amigas y amigos. La página de farándula de elsiglo era la más leída en aquel entonces al igual que cuando me tocaba cubrir los conciertos.

¿Es decir, que para ti, cada detalle cuenta?

Si. Sino no estoy cumpliendo como comunicadora, que en este caso sería entretener. Por eso, por ejemplo en lo conciertos escribía todo lo que sucedía, detalle a detalle. Porque siempre quise transmitir lo que otros deseaban asistir desde lo más profundo de su corazón, lo que sucedía en el escenario.

¿ Por qué afirmas que la farándula es la sección más difícil de cubrir?

Porque en el mundo de la política, sucesos, comunidad suele suceder lo mismo, pero el protagonista tiene diferente nombre, ejemplo: en la calle palmarito hay un hueco que no deja pasar a los vehículos”. En cambio en el mundo del arte y del espectáculo son muchísimos n el mundo, debes seguirles la pista, cada detalle de su vida, y puede hacer o decir algo en cualquier momento. Y no solo se debe saber los artistas del presente, también del pasado y lo que lograron.

¿Cuantos fans llegaste a tener por la columna?

Nunca lo conté porque no siempre eran constantes, pues escribían a quien querían leer y cada vez las exigencias eran cuesta arriba, pero lo lograba; sin embargo con esas personas entendí que a forma en que quería comunicar, si estaba llegando, pero ahorita te puedo decir que tengo 4 amigas de esa fans. Y aún me pasa, que cuando me presentan a la personas, me conocen como si fuera actriz de tv, y me da cierta vergüenza, porque en realidad nunca me puse límites para alcanzar las entrevistas.

¿Y cuando llega el Miss Venezuela?

Jajajaja siempre negociaba quedarme en casa. Lo cubrí una sola vez, fue en el Poliedro de Caracas. Fue una mezcla entre maravilloso y auxilio. Ese día conocí a calle trece, descubrí la realidad de cómo se producía ese impactante certamen y que Maite Delgado es la animadora más completa y preparada que mis ojos han podido observar. Daniel Sarcos también. Los considero mi dúo dinámico, pero es tan canson porque el internet no funciona bien, y te esperan para que envies una pequeña reseña y la foto de la ganadora, es una gran carrera contra el tiempo por la impresión del periódico. Por eso prefiero verlo en casa.

De farandulera a Jefa. ¿Qué extrañas?

Sinceramente nada, lo viví todo. Nunca me queje, y lo viví más allá del amor, fue pasional, contra reloj y muy gratificante. Sobre todo aquel día que logré que el Lcdo Tulio Capriles Mendoza fuese entrevistado en CNN. Ese día fue mágico, maravilloso. Pero todo debe avanzar y fui ascendida a ser jefa de los noticieros digitales por 5 años, y ahora soy la Jefa de Prensa de presidencia. Además, tengo que admitir que después de trabajar tanto en farándula, la costumbre jamás se pierde; y es hasta muy bonito que colegas recién graduados se acerquen a pedirte consejos