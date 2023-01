Investigan el motivo detrás del ataque que dejó siete muertos en Half Moon Bay

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las autoridades están trabajando para averiguar por qué un hombre de 67 años podría haber matado a siete personas en una pequeña ciudad costera cerca de San Francisco, en el tercer tiroteo masivo que aturde a California en la misma cantidad de días y que dejó a la comunidad asiático-estadounidense tambaleándose.

Por CNN

Apenas unas horas después de que el sospechoso de los ataques de este lunes en Half Moon Bay, Chunli Zhao, fuera detenido mientras estaba estacionado en una subestación del sheriff con una pistola semiautomática en su vehículo, otra persona murió y otras siete resultaron heridas en una balacera en una carretera en Oakland, informaron el sheriff de San Mateo y la policía de Oakland.

Después del tiroteo fatal en el que un hombre armado de 72 años asesinó a 11 personas durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar en Monterey Park, las matanzas elevaron el recuento de muertos en tiroteos masivos a 19 en solo 44 horas, y contribuyeron a alcanzar los 39 tiroteos masivos registrados en lo que va del año como consecuencia de la violencia armada en Estados Unidos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, estaba en un hospital reunido con las víctimas de la carnicería de Monterey Park cuando lo “retiraron para informarle sobre otro tiroteo, esta vez en Half Moon Bay”, dijo.

“Tragedia sobre tragedia”, tuiteó Newsom.

At the hospital meeting with victims of a mass shooting when I get pulled away to be briefed about another shooting. This time in Half Moon Bay.

Tragedy upon tragedy.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 24, 2023