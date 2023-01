“The Last of Us”: Pedro Pascal, Bella Ramsey y el especial requisito para ser los protagonistas de la serie

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Pedro Pascal, actualmente de 47 años, es el protagonista de The Last of Us junto a la joven británica Bella Ramsey de 19. La serie inspirada en la popular franquicia de juegos de terror y supervivencia del mismo nombre (creada por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment), estrenó el 15 de enero y es una de las que actualmente está arrasando en el mundo del streaming. A través de HBO Max es la serie que hasta el momento, con tan solo 2 episodios lanzados ha logrado conseguir un récord que ni Game of Thrones alcanzó.

Por Infobae

La historia de Craig Mazin y Neil Druckmann se ambienta en un mundo post apocalíptico, veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Allí, un superviviente de nombre Joel tiene la tarea de sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Dicha situación los lleva a cruzar juntos los Estados Unidos, ayudándose mutuamente a sobrevivir. ¿Sabías que para meterse en las pieles de los protagonistas, además de las características físicas y actorales requeridas, hubo una petición que los creadores solicitaron?

Una de las peticiones más importantes para protagonizar la serie fue no jugar el famoso videojuego. Ello porque los creadores buscaban que los intérpretes se adueñaran de sus personajes, yendo más allá de copiar a Joel y Ellie. Sin embargo, Ramsey cumplió el pacto pero Pascal no, así lo reveló el actor en la entrevista con Infobae. “Su instrucción fue no jugar el juego. Los ignoré. Traté de jugar el juego, pero era muy, muy malo haciéndolo”, aseveró.

Según Pascal, para él era muy importante tener una especie de guía o base sobre la historia, y sobre todo del personaje que caracterizaría, con el único fin de brindar lo mejor de sí. Al final, efectivamente logró su cometido, puesto que la audiencia lo está admirando por su extraordinaria interpretación.

Previamente, con los dos episodios lanzados hasta el momento, el público pudo conocer de cerca el origen de Joel Miller y qué lo llevó a convertirse en un hombre tan frío en un mundo post apocalíptico. Ha pasado cierto tiempo desde que pudo comunicarse con su hermano, y esa será la razón por la que buscará la forma de dirigirse hacia donde él está con la ayuda de Tess, su amiga más cercana. Sin embargo, en el camino deciden hacer un favor a Marlene, la líder de las Luciérnagas, a cambio de todo lo que necesiten. Este encargo será transportar a Ellie, una adolescente de 14 años. Como resultado, la simple entrega se convierte en un viaje de un año a través de América, en el cual los dos acaban formando un estrecho vínculo.

La razón de todo ellos es porque la joven contrajo la infección cerebral Cordyceps y descubrieron que era inmune. Así que la consideran la clave para la ingeniería inversa de una vacuna.

El primer episodio de The Last of Us se titula “Cuando estés perdido en la oscuridad” y cuenta con una duración de una hora y 20 minutos. El segundo tiene de nombre “Infectados” y dura 52 minutos. En cuanto al tercero, este se espera para el domingo 29 de enero en HBO Max.