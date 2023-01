Joaquín Chaparro Oliveros: Primarias Si – Consenso No

Posteado en: Opinión

El plan que adelanta el G4-1 continua en pleno desarrolló la primera face ya consumada … Con su mayor éxito, tumbar el gobierno interino que presidía Juan Guaido, equivocandose de gobierno: En su ecosistema legislativo…

Ahora le toca a las Primarias y las mismas fuerzas que componen la minoría dominante que actuó en la Asamblea Nacional eterna, intangible e invisible que perdió toda moral política frente al pueblo, se hacen de nuevo presente para dinamitar las Primarias e imponer el candidato más comodo para Maduro por la vía del consenso: Así como lo afirmó, consenso, claudicando ante la consulta electoral.

Me podrán decir que esto mío es un capricho, pero no es así, fíjense hoy es 27 de Enero y el retraso en la toma de decisiones importantes condena la consulta a no poder celebrarse este primer semestre del año, semejante irresponsabilidad, bajo el silencio escandalizó de la minoría dominante del G4-1: Que pensaran que esto es un juego a contarse, no arruguen……….

Lo cierto es que las primarias se han convertido en un gran plebiscito popular que busca restituir el orden político opositor en Venezuela legitimando por la vía de la consulta un nuevo liderazgo que desplazaría: Al colonizado G4-1 por el régimen.

Mientras que cada día que pasa en el país las cosas se ve de mal en peor y peor, que contrariedad decirlo, pero es verdad y se hace inevitable preguntarnos: Sin Primarias abiertas, sin voto manual y con la participación del CNE…

¿Qué podemos hacer para cambiar el régimen?

No es democrático pretender que el liderazgo opositor del país renuncie al derecho que tienen las mayorías de hacerse presentes en las urnas electorales donde nace la legitimada del liderazgo, mientras procuran consenso las minorías dominante que en su conjunto no son tan marginales y tienen la obligación: De sumar, no restar en favor del régimen.

La inesistencia de alternativas entre el autoritarismo reacionario del Madurismo y el utopismo ideológico revolucionario del chavismo, frustran las esperanzas del pueblo venezolano, secuestrando el futuro del país. Antes esto debemos reaccionar contundentemente y salir al paso en estás Primarias Presidenciales, aún estamos a tiempo………

La Comisión Nacional de Primaria nombró recientemente a las primeras 18 personas, habrá más (No sé) … Que conforman la Comisión Asesora Técnico-Electoral, debo presumir su buena fé, aunque en el Zulia persiste un viejo adagio: La mala fe se presume y la buena se demuestra … Señores de la Comisión Técnica Electoral Tic Tac tic tac tic tac tic tac…

“En una época de engañó universal decir la verdad es un acto revolucionario.” George Orwell.

DC / Joaquín Chaparro Oliveros / Demócrata Cristiano / Ex Concejal Ex Diputado