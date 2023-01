Regla anti Dibu Martínez: Fifa modificaría el reglamento para evitar que haya interferencias en los penales

Posteado en: Deportes, Titulares

El diario británico The Sun afirma que el máximo organismo está ultimando detalles con la IFAB para lanzar una serie de medidas tras ver con preocupación la actividad del arquero argentino en los penales

Las actuaciones de Emiliano Martínez durante el Mundial de Qatar lo pusieron en el centro de la escena del mundo del fútbol. El arquero pelea por ser el mejor en su puesto del año durante la premiación de los FIFA The Best que se entregarán en febrero y se ubicó en el Top 20 de los mejores futbolistas del año según la votación del diario inglés The Guardian. Sin embargo, no todo es color de rosa: sus trucos para los penales abrieron un debate y aseguraron que generarán un cambio en las reglas a partir de mitad de año.

Por Infobae

El periodista Martin Lipton afirmó en el periódico británico The Sun que las “payasadas” de Dibu durante la Copa del Mundo pusieron en alerta a la FIFA y a la IFAB, encargada de actualizar las reglas del fútbol. Y a partir de eso, aseguró, habrá un “cambio importante en las reglas de penales para la próxima temporada”.

El trash talk y los métodos psicológicos que empleó Dibu tanto ante Países Bajos como vs. Francia en la final no pasaron desapercibidos, puntualizaron en Inglaterra. El cronista va más lejos y dice que sus tácticas “irritaron a la IFAB” que está avanzando en una serie de medidas para “restringir la interferencia de los porteros” en los penales y el impacto psicológicos sobre los pateadores. Es decir, una regla Anti Dibu Martínez después de brillar en los lanzamientos del Mundial.

Entre los “trucos” utilizados por Martínez, enumeran que dejó caer el balón cuando debía dárselo al neerlandes Steven Berghuis, lanzó lejos una pelota cuando iba a ejecutar Teun Koopmeiners para Países Bajos y también remarcan una situación con Luuk de Jong en ese partido. En cuanto al choque con Francia recuerdan que “retrasó” a Kingsley Coman con protesta al árbitro incluida y remarcan que no le entregó el balón a Aurelien Tchouameni.

Sin embargo, el argentino no fue el único. El neerlandés Andries Noppert, por ejemplo, tuvo un cruce con Lautaro Martínez en el penal decisivo que clasificó a la Albiceleste a semifinales y el australiano Andrew Redmayne se hizo mundialmente conocido por sus bailes en los disparos de penal durante el repechaje con Perú.

Hace apenas una semana atrás, la IFAB anunció una serie de nuevas medidas tras su última reunión: a partir del 1 de febrero permitirán que se escuchen los diálogos entre el árbitro principal y sus colegas del VAR tanto en el estadio como en la transmisión televisiva. Al parecer, también se abrió el debate sobre los penales: “La IFAB acordó la semana pasada que no se debe permitir que los porteros retrasen los penaltis o “distraigan injustamente” al pateador”, afirma The Sun.

A lo largo de febrero intentarán “redactar nuevas regulaciones” que deberán ser ratificadas durante la Asamblea General Anual que se realizará durante marzo en Londres antes de poder “reescribir las leyes”.

Ya el accionar de Martínez había despertado polvareda especialmente en Europa e incluso de su colega, el francés Hugo Lloris. “Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco”, había dicho en una entrevista con L’Equipe como referencia a los juegos mentales de Dibu en los penales.