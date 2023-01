Pescadores de Falcón que chocaron contra una tubería de Pdvsa tienen un año esperando la indemnización

Este 27 de enero se cumplió un año de un trágico accidente que se registró en el Golfete de Coro en el estado Falcón y dejó a padre e hijo fuertemente golpeados, una lancha inservible y un pescador desaparecido. Aunque ha pasado un año de la terrible tragedia, Pdvsa no ha dado respuestas a los afectados por los daños causados a consecuencia de impactar la embarcación contra una tubería submarina que da suministros al Complejo Refinador de Paraguaná (CRP) desde el estado Zulia.

Corresponsalía La Patilla

“Ha sido un año de lágrimas, de todos los días preguntarme dónde está mi hijo; mi único varón y mi mayor sustento”, dijo entre lágrimas Mirlet González, madre de Rafael Ángel Weffer González de 32 años, el único pescador que desapareció en el mar tras el impacto.

Rafael Ángel no tiene hijos y es natural de Río Seco, pero desde hace un tiempo vivía con unos familiares en Punta Cardón y salió a pescar por primera vez con sus vecinos. Según cuentan los dos pescadores que estaban con él, regresaban a la comunidad de calar un chinchorro cuando chocaron con la tubería de Pdvsa que estaba levantada. “Del golpe la lancha se destruyó; gracias a Dios iba pasando una lancha y nos rescató, pero a Rafael no lo volvimos a ver”, dijo Ayendi Petit, uno de los sobrevivientes.

Una vez que llegaron a la orilla, activaron a toda la comunidad para ir en su búsqueda, muchos compraron gasolina dolarizada porque no les dieron el apoyo en la bomba de la comunidad para hacer la búsqueda. Las primeras semanas, los pescadores de Punta Cardón tuvieron que hacer protestas para que Pdvsa accediera a reunirse con los afectados.

Durante un año, les mintieron y les prometieron una indemnización que nunca se concretó, incluso ambas familias introdujeron los documentos solicitados y hasta la fecha no han tenido respuestas. “Me trajeron dos bolsas de comida y no volvieron más. Me mudé para Punta Cardón para buscar respuestas, pero no he recibido ayuda. Ni siquiera buscaron a mi hijo, como si no valiera nada, no hubo ayuda”, lamentó la mujer.

Los dueños de la embarcación perdieron todo también, en el accidente perdieron el motor y la lancha quedó destruida. Ha pasado un año y ninguna de las dos familias han podido recuperarse de aquel trágico accidente; una madre está buscando respuestas por su hijo, mientras que la otra familia busca recuperar sus insumos de trabajo que han construido con años de esfuerzo y que es imposible comprar en estos tiempos con la economía venezolana.

El accidente se registró debido a que una tubería que debería estar enterrada en la arena, estaba levantada y al nivel del mar, además que no estaba identificada y esto causó que los pescadores impactaran su embarcación contra ella. En esta zona del Golfete de Coro, pasan las tuberías de gas y petróleo que alimentan el Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), las mismas están en muy mal estado ante la falta de mantenimiento y se han registrado en los últimos dos años innumerables fugas de los suministros.