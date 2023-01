La esposa de Dani Alves le pidió el divorcio: el acoso que sufrió Joana Sanz en sus redes por la causa de abuso sexual contra su marido

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La prensa española aseguró que la modelo se habría arrepentido de haberlo defendido al inicio de la investigación y añadió que el caso lo están llevando sus abogados.

Por infobae.com

La prensa mundial continúa siguiendo el día a día de Dani Alves desde su detención por una denuncia en su contra que lo acusa de una presunta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

En este caso, el magazine español El Programa de Ana Rosa reveló en exclusiva que su esposa, Joana Sanz, le pidió el divorcio a través de su grupo de abogados después de haberlo defendido cuando iniciaban las investigaciones.

“Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, detalló la periodista del panel Leticia Requejo. Al mismo tiempo detalló que, “la abogada de Alves no ha dado una (respuesta)”.

La modelo fue acosada por las redes sociales (Reuters)

Durante los primeros días después de su detención, Joana comenzó a vivir un acoso mediático solo por ser la pareja del futbolista y fue en ese entonces cuando decidió pronunciarse en las redes sociales: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Sin embargo ahora, y según la información en cuestión, la modelo de 30 años se mostró arrepentida de haberlo defendido e incluso decidió borrar todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram junto al jugador brasileño tras los terribles mensajes que recibió.

“¡Eres una hija de p…! Tu marido es un violador”, “Ahora saltas como la rata que eres del barco, que se está hundiendo, pero qué se puede esperar, que eres una p… cualquiera, te sacaron de la prostitución, perra de lo más bajo que eres” o “Yo si fuera tú, me suicidaría y así no sufres, jajaja, que eres un malgasto de piel”, fueron algunos de ellos.

Entre otras revelaciones, desde el programa de Telecinco detallaron que “el día 30 de diciembre, en un principio Joana iba a salir con su marido y fue el propio Dani Alves, quién dijo que no era un plan para chicas y que prefería salir con sus amigos”.

Sin embargo, minutos después de que tomara una trascendencia mundial, la propia modelo salió a desmentir esa conversación a través de una storie de Instagram: “Está claro que si no tienen noticias, las inventan”, escribió haciendo una captura de esa parte de la información pero no de la del divorcio.

En lo que respecta a la situación de Dani Alves en prisión, el diario La Vanguardia, detalló que al futbolista, se lo ve muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones”.