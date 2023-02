Migrantes denuncian engaños de autoridades migratorias en el sur de México

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Migrantes varados en la frontera sur de México denunciaron este martes que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) los engañan con documentos que les impiden abandonar Chiapas, estado en el límite con Guatemala.

Originarios de República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba, Haití y del Triángulo del Norte de Centroamérica explicaron a EFE que los agentes les dan documentos con la promesa de regularizar su estancia en México, pero en realidad los dejan “atrapados” para que no transiten hacia Estados Unidos.

Desde hace una semana, las autoridades federales implementaron operativos para controlar la migración irregular y darles documentos, pero los migrantes afirmaron que solo les permiten llegar a Arriaga, municipio ubicado a unos 247 kilómetros del municipio fronterizo de Tapachula.

Zoila Piedra, migrante de Ecuador, pidió al INM que los dejen transitar porque no han venido para quedarse en México.

“Ya me entregué una vez y me dieron el papel y no puedo avanzar a México, me regresan a Tapachula. La primera vez, que salí, no pude llegar ni a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Esto de entregarse es falso y no nos ayudan en nada, solo nos dan el papel para quedarnos en Tapachula”, relató.

Otro migrante de República Dominicana, Rafael Durante, quien lleva ocho días esperando su permiso, declaró que el INM discrimina a sus connacionales y los mantiene en las calles en “condiciones inhumanas”.

“El llamado que le hacemos es que nos dejen salir de aquí, que nos abran la puerta para irnos de aquí, en el momento que nos digan me monto en una combi (camioneta), aquí uno está pasando frio, hambre, sin dinero”, expresó a EFE.

En el parque central Miguel Hidalgo de Tapachula, las autoridades están asegurando a familias y después las llevan en furgonetas a la estación migratoria Siglo 21, una de las mayores del país, donde definen su situación jurídica o su deportación.

Uno de los agentes del INM afirmó a una migrante que el documento que están otorgando es provisional por 30 días a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para hacer su solicitud de asilo en México.

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Asimismo, en 2022, según datos de la Comar, México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131.448 casos.

EFE