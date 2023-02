Pagó 56 mil dólares por un Tesla y a la semana se le cayó el volante mientras manejaba (FOTOS)

Un conductor que prácticamente estaba estrenando su Tesla Model Y de $56,000 dólares, se llevó tremendo susto porque iba manejando y de repente se le desprendió el volante.

Por: El Diario NY

Motortrend dio a conocer en la semana los tuits de Twitter Prerak, con la cuenta @preneh24, quien publicó en la red social fotos y un gif de la lamentable experiencia:

“La familia estaba emocionada de recibir la entrega de Tesla Y el 24/1/2023. Estaba conduciendo por la autopista y de repente se cayó el volante, tuve la suerte de que no había ningún automóvil detrás”, dice el mensaje del sorprendido conductor.

Los testimonios muestran imágenes del Tesla Model Y en medio del tráfico, pero afortunadamente el conductor pudo mover el auto hacia un costado de la carretera sin sufrir más incidentes, para que luego el vehículo fuera remolcado para su reparación.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023