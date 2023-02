VIDEO: Joven compuso una canción sobre lo difícil que es conseguir un alquiler y el tema se volvió VIRAL

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Celeste Dondero, una joven artista de Instagram, se volvió viral en las últimas horas tras compartir un video en el que se muestra cantando una canción inventada en la que cuenta lo que cuesta conseguir un alquiler.

Por: TN

“Hice un jingle porque busco un alquiler y no encuentro…” comienza cantando en el video. “En el último lugar que pregunté me pidieron tres recibos de sueldo. ¿Qué les pasa? De tres personas diferentes, yo no se si me expliqué. Necesito un dos ambientes, no pedí la Torre Eiffel”, prosigue con humor.

“Yo buscaba algo por San Martín o cercano. Con mi novio agradecemos si querés compartir algún dato. Es para marzo”, continúa mientras gesticula para la cámara. “Hice un jingle porque me quiero mudar y soy buena inquilina. Me querés de vecina. Las inmobiliarias piden para entrar un riñón, la vejiga. Y yo quisiera conservar mis órganos en su lugar. Si tenés una data, avisá”, concluye.

