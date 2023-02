La creyeron muerta en hospicio de Iowa, pero al llegar a la funeraria en un bolsa de cadáveres quedaron sorprendidos

Posteado en: USA

Un centro de cuidado de pacientes con alzhéimer en Iowa enfrenta una multa de US$ 10.000 tras declarar muerta a una mujer que posteriormente fue hallada con vida cuando el director de una funeraria abrió la bolsa de cadáveres en la que se encontraba, según documentos del Departamento de Inspecciones y Apelaciones del estado.

Por CNN

La mujer de 66 años, que no ha sido identificada, ingresó en el centro Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center de Urbandale el 20 de diciembre debido a una “degeneración senil del cerebro”, según los documentos. La admitieron para cuidados paliativos el 28 de diciembre.

El 3 de enero, según el informe, “a las 6:00 a.m., la residente nº 1 tenía la boca abierta, los ojos fijos y no emitía sonidos respiratorios. [La enfermera] no pudo localizar el pulso apical del residente nº 1 con su estetoscopio. Puso la mano en el abdomen del residente nº 1 y no notó ningún movimiento”. Según los registros, se contactó con la familia y se llamó a una funeraria.

Tanto la enfermera como el director de la funeraria, que llegaron de Ankeny Funeral Home and Crematory para recoger a la mujer, informaron que no había signos de vida alrededor de las 7:38 a.m.

“Aproximadamente a las 8:26 a.m., el personal de la funeraria abrió la bolsa y observó que el pecho de la residente #1 se movía y jadeaba en busca de aire. La funeraria llamó entonces al 911 y al hospicio”, dice el informe estatal.

Tras trasladarla a urgencias, se comprobó que respiraba pero no reaccionaba. Según el informe, el 3 de enero la enviaron de vuelta al centro de cuidados paliativos.

