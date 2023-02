Los detalles menos conocidos de cómo Joaquín “El Chapo” Guzmán enamoró a Emma Coronel

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Emma Coronel y Joaquín El Chapo Guzmán Loera son dos de los personajes que más han dado de qué hablar en las últimas décadas. Y es que ambos se encuentran recluidos: el conocido ex líder del Cártel de Sinaloa está en ADX Florence, un penal de máxima seguridad ubicado en Colorado, Estados Unidos; mientras que su esposa se encuentra recluida en la prisión FMC Carswell, en Texas.

Por Infobae

La historia de esta pareja se remonta a muchos años atrás, cuando Coronel era menor de edad y conoció al capo durante una celebración en su pueblo natal.

“Él estaba bailando con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio en ese entonces y nos encontramos en el centro de la pista. Él bien coqueto me sonrió y al rato me dijo una persona: ‘Que dice el señor que si quieres bailar con él’ y yo de: ‘Ah, okay’, porque en los ranchos, aunque uno tenga novio, tiende a bailar con todas las personas que te inviten”, contó Emma durante una entrevista con la periodista Anabel Hernández para Telemundo en 2016.

Según la mujer -quien actualmente tiene 33 años- cuando tuvo su primer acercamiento con el narcotraficante, este le pareció una persona muy normal, pero no lo vio con un interés romántico.

“Me inspiró muchísima confianza, no como de repente como hombre, sino como amigos”, dijo.

Después de estos hechos, fue hasta 2007 cuando Coronel participó en el certamen del festival del Café y la Guayaba, donde volvió a encontrarse con Joaquín Guzmán.

Emma ganó esa edición del concurso de belleza, lo que ha desatado todo un escándalo, pues varios rumores indican que El Chapo habría movido algunos hilos para asegurar la victoria de su enamorada. Sin embargo, la oriunda de California, Estados Unidos, lo ha negado en repetidas ocasiones.

“Gané con muchísimos votos y de ahí fue cuando se hizo un escándalo de que ya estaban implicándolo en mi vida”, apuntó Emma a Telemundo.

Cómo conquistó “El Chapo” a Emma Coronel

En la entrevista con Anabel Hernández fue la primera ocasión en la que Emma rompió el silencio sobre su noviazgo y matrimonio con Guzmán Loera. Y, según lo que relató Coronel en dicha ocasión, algunos de los motivos por los cuales se enamoró de El Chapo fue por su personalidad.

“¿Cómo me conquistó? Varias ocasiones iba a la casa -porque el padre de ella trabajaba para el capo, actualmente su aún suegro también está en la cárcel-, yo creo que lo que me conquistó de él fue su forma de hablar, su forma de tratarme, no me llevó grandes regalos, ni grandes cosas, por supuesto que no, sino que él se gana las cosas por su forma de ser, de actuar”, aseguró ante las cámaras y agregó:

La boda entre Loera y Emma se llevó a cabo el 2 de julio de 2007, el mismo día en que la joven cumplió la mayoría de edad.

El enlace matrimonial tuvo como sede el poblado de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango. Algunas fuentes relatan que ese día se desplegó un importante operativo de seguridad y al enlace nupcial llegaron a asistir algunas figuras relevantes de la política mexicana.

Coronel lo desmintió y desde la versión que contó en la entrevista de televisión ahondó en que la celebración se desarrolló en un ambiente familiar y de manera sencilla.

“He escuchado que no sé que tanta gente hubo, funcionarios, no sé qué. No es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho, yo nunca lo he visto a él con un político, no (había militares) todo fue algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas (de música) que dicen”, comentó.

El vestido de novia de Emma Coronel

Coronel contó que utilizó un “vestido blanco y ampón como de princesa”. Asimismo, acotó que no tuvo ninguna luna de miel con el capo, pues su festejo posterior de bodas se llevó a cabo en un rancho.

“Hemos tenido una buena relación, siempre nos hemos llevado muy bien, es un hombre muy atento, respetuoso, alegre, que hace que se te olviden los problemas cuando lo ves”, externó.

Aunque todo parecía miel sobre hojuelas, ya que el matrimonio también procreó a dos hijas: Emalí y María Joaquina, en algún punto, Emma habría comenzado a temer por el futuro de su familia.

“Cuando empecé a preocuparme más fue cuando nacieron mis hijas y (Joaquín) salió en los medios. Me empecé a preocupar más por ellas, cuando uno tiene hijos cambia la forma de ver la vida. Que mis hijas no pudieran crecer libremente, estar con su papá, verlo, que no pudieran ser unas niñas normales, que de grande puedan ser juzgadas, que las puedan señalar por cosas que ellas no tienen ni idea o que les hablen mal de su papá”, comentó.

Durante la entrevista con la periodista especializada en delincuencia organizada, Emma respondió al cuestionamiento de si sabía a qué se dedicaba su marido: “A mí no me consta que trafique con drogas”.

“No sé si lo han querido hacer de manera consciente o para tapar cosas más importantes, porque se me hace bastante exagerada la serie de cosas que sacan y dicen”, precisó la esposa de quien fuera uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Y agregó en tono irónico: “Todo lo malo que pasa en el mundo es culpa de ‘El Chapo’”, mencionó Coronel.

El arresto de Emma

Lejos de pasar a la historia como la mujer que no sabía o se metía en el “trabajo” delincuencial de su marido, la evidencia apuntaba a otra dirección. En 2021, Emma Coronel fue arrestada en el aeropuerto de Dulles, Virginia, por tráfico de drogas, según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Y el 30 de noviembre de ese mismo año fue condenada por un tribunal de Washington a tres años de cárcel por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero vinculados con el Cártel de Sinaloa, tras declararse culpable de colaborar con El Chapo.

En una entrevista para Infobae México, Mariel Colon Miro, quien lleva la defensa de Emma Coronel junto con Jeffrey Lichtman, mencionó que notó tranquila a su clienta.

“Cada decisión que ella toma, como cualquier otra madre, fue pensando en ella y pensando en sus hijas”, aseguró la abogada en entrevista telefónica.

La salida de Coronel está estimada para el 13 de septiembre del 2023; pero al igual que otras personas privadas de su libertad, tiene derecho a salir al cumplir el 85 por ciento de su condena, por lo que podría dejar la cárcel en entre los meses de mayo o junio.