El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de febrero de 2023

Aries

El pasado no se olvida, se súpera. No podemos vivir de lo que fue, haya sido bueno o no, ya no es parte de nuestra vida. Vinimos a vivir el momento y si bien puede marcarnos y no podemos olvidarlo, si podemos aprender a vivir con ellos. Y sobretodo voltear para atrás y recordarlo con aprendizaje y sin dolor.

Tauro

A veces te sientes tan cómodo en tu propia incomodidad que no haces nada por salir de allí. Por un lado tienes todo bajo control, pero por otro te aferras a rutinas y hábitos poco saludables que podrían alejarte de vivir tu vida plenamente. La vida es hoy, y como la vivas depende de tus elecciones. Recuérdalo.

Géminis

Eliges lo cómodo y seguro y para lograrlo con éxito, tratas de seguir las reglas lo más apegado a la letra posible. Evitas los problemas, pero creas un plan B por si alguno se presenta. Y es que quieres pasar pronto al siguiente nivel, así que eres práctico y si hay problemas, hay soluciones.

Cáncer

Asume tus responsabilidades y corrige tus errores. Nunca es tarde para volver a empezar y esta vez hacerlo mejor. ¿Que no puedes solucionarlo? Pues si no puedes, no puedes y punto. Lo que paso, paso, pero siempre puedes pedir disculpas y las acepten o no, seguir adelante. No es el fin del mundo y puedes enfocarte en algo más.

Leo

Tu única opción estos días es ser independiente. Hacer las cosas por ti y para ti, sin ayuda, porque difícilmente encontrarás una que esté a la altura de tus necesidades. Tomas decisiones inmediatas para solucionar pequeños problemas y sin darte cuenta te abres grandes puertas.

Virgo

La clave para lograr cambios en este momento de tu vida es expander tu vida social. Conectarte realmente con quienes te rodean. Y ¿porque no? Combinar trabajo con amistad podría ser una buena opción para crecer profesional y económicamente. Hay mucho que aportar, pero también mucho que aprender.

Libra

Tan cerca pero tan lejos, de algunas personas. A veces quieres, pero no puedes, por falta de tiempo, dinero o posibilidades. Tu realidad es limitante, pero puedes hacer algo mientras llega el momento de estar juntos. Estás a sólo una llamada, un mensaje de texto, una video llamada. En estos tiempos, no hay excusas.

Escorpio

No te esfuerzas lo suficiente y actúas sin coherencia. Busca un equilibrio entre lo piensas y lo que haces. La mejor manera de hacer que otros entiendan es con el ejemplo, así que debes ser el primero en poner en práctica lo que profesas. Cuando los demás se den cuenta que funcionan, lo harán igual.

Sagitario

Dia para cosechar lo que has sembrado. Haz trabajado duro y ahora disfrutas tus avances y celebras tus logros, pero no te detienes, porque quieres más, mucho más. Estas en fase creativa y tratas de plasmar en papel tu siguiente meta y organizar tus ideas para estar claro y hacer un plan para alcanzarla. No hay quien pueda detenerte.

Capricornio

Sigue tu intuición y si te dice que por allí no es, es porque no es. Hoy tienes una inspiración extra y te mueves con rapidez y eficiencia, incluso te queda un poco de tiempo libre para dedicarlo a lo que desees y ¿que crees que es? Expandir tu vida social, algo que te encanta hacer.

Acuario

Soluciona. Ocúpate en la solución, no en el problema. Hoy tiendes a ahogarte en vasos con agua. Te estresas, te quejas y te hundes en situaciones que no son tan graves como parecen. Cálmate, respira profundo y se práctico.

Piscis

Tienes el día full de trabajo. Hazlo en bloques de horarios, con descansos incluidos. No tienen que ser muy largos, con sólo levantarte de tu silla, caminar un poco o hacer ejercicios de estiramiento por 10 minutos, basta. También puedes tomar una bebida o conversar con alguien. Lo importante es que te enfoques en lo que tienes que hacer y te desconectes de vez en vez, por tu salud física y emocional.