En la Unellez de Barinas tomaron las puertas de la sede en protesta ante el “silencio” del régimen por ajuste salarial

Los trabajadores activos y los jubilados de la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez) en Barinas, no creen en los cuentos del régimen de Nicolás Maduro, tampoco en que no ven ni escuchan los reclamos por salarios que les vienen haciendo, y no dudan de la indolencia hacia el pueblo venezolano al no querer dar respuestas.

Por Corresponsalía La Patilla

Pedro Ramírez, presidente de la Asociación de Profesores de la Unellez (Apunellez), rechaza la posición incoherente del régimen, al decir que no hay recursos para los salarios de los trabajadores públicos y al mismo tiempo sostener una campaña mundial con el eslogan “Venezuela se arregló”.

Para la masa trabajadora de la Unellez si la respuesta del madurismo no termina de llegar, entonces la lucha que han emprendido será indefinida, debido a que no hay nada qué hacer en las instituciones, si no se paga un salario que cubra las necesidades primordiales del ser humano.

Los unellistas recordaron que requieren de un salario indexado a la cesta básica alimentaria, respeto a los beneficios ganados a través de las convenciones colectivas, derogación del instructivo Onapre y del memorándum 2792.