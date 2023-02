En plena tragedia, Turquía frena el acceso a Twitter por críticas a Erdogan

Las autoridades de Turquía parecen haber bloqueado o al menos frenado este miércoles el acceso a la red social Twitter en medio del creciente malestar público contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por la gestión de los efectos de los terremotos del lunes pasado.

Según informó el diario Cumhuriyet en su edición electrónica, dos de los tres operadores de internet han bloqueado el acceso a Twitter por completo, mientras que el tercero permitía un acceso más lento.

En el pasado las autoridades turcas habían cortado el acceso a las redes sociales después de catástrofes, atentados terroristas o protestas sociales y políticas.

Este miércoles por la tarde el Gobierno turco aún no había emitido una confirmación para una restricción oficial de Twitter.

?? Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes

? Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2

— NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023