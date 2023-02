FOTO de Leonardo DiCaprio junto a su posible nueva novia, una modelo francesa de 19 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor Leonardo DiCaprio fue fotografiado este martes acompañado de la modelo parisina Eden Polani, de tan solo 19 años, en la fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley.

Por Infobae

Durante el evento, se pudo ver al actor, de 48 años, sonriendo junto a la joven modelo mientras parecían divertirse en el evento.

Los medios estadounidenses New York Post y Page Six fueron los primeros en lanzar la noticia y las imágenes. Al parecer ambos protagonistas se encontraban celebrando una comida organizada por el cantante de Detroit Ebony Riley y compartieron mesa y asiento el uno al lado del otro. Las redes no han parado de comentar y avasallar tanto a la joven como al actor, bromeando y comparando la diferencia de edad.

“La novia de DiCaprio es tan joven que su experiencia en el instituto se vio interrumpida por el COVID-19?, comentó uno de los usuarios de Twitter.

“Leonardo DiCaprio de 48 años insiste en que todo está genial con su nueva novia de 19 años, añadiendo que, la única dificultad es cuando tenemos que hablar”, critica otro.

“La nueva novia de Leonardo DiCaprio ni siquiera había nacido cuando Titanic fue lanzada”, expresó otro usuario.

Elle explicó que los comentarios no ha sido solo de burlas sino que también ha sido muy criticado el actor por la “obsesión” de salir con mujeres tan jóvenes a las que les dobla la edad, apuntando que si “sale con adolescentes habría que llamarlo por su nombre, un depredador”. Las opiniones varias acusándolo de delitos tan graves han fulminado con el testimonio de una fuente cercana a ambos en The Post Tuesday, negando que fuese un romance, tan solo compartían mesa y que por ello no suponía que estaban juntos románticamente.

Desde su fugaz romance con la modelo Bridget Hall, cuando ella tenía 17 y él era tres años mayor, hasta su reciente separación de Camila Morrone, la tradición se repite.

Continúe leyendo la noticia aquí.