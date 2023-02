“Se creen superior”: Lo que dijo Norkys Batista a Mimi Lazo sobre su desahogo contra Elba Escobar y Amanda Gutiérrez

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Recientemente se hizo viral un video de la actriz venezolana Ana María Mercedes Lazo Domínguez, conocida en el mundo artístico como Mimi Lazo, en el cual en su cuenta de Instagram expresó su tristeza y dolor por los supuestos comentarios negativos y desplantes que le hicieron sus colegas Héctor Manrique, Elba Escobar y Amanda Gutiérrez.

lapatilla.com

Allí la artista afirmó que aún siente mucho rencor contra Escobar y Gutiérrez por no haberla defendido ante las supuestas acusaciones de que ella era amante y testaferro de un funcionario chavista.

“La vida no es eterna, a lo mejor mañana yo me muero y se quedan tantas relaciones mías sin resolver. Yo vivo con un resentimiento grandísimo porque Elba Escobar, mi hermana del alma, yo pensaba que Elba, cuando dijeron esas cosas horribles de mí, que yo era la testaferro, que yo era la amante de un tipo que ni conozco, yo pensaba que a ella no le iba a dar miedo y me iba a defender, pero no me defendió”, expresó.

Ante esto, muchas fueron las muestras de respaldo a la consagrada actriz, una de ellas fue su colega Norkys Batista quien le dejó un mensaje de apoyo afirmando que existen personas con mucho ego que se creen mejores que el resto.

“Tan bella @mimilazod pues Sii el EGO ES UNA MIERDA, y hay gente que se cree Superior y q ellos son los únicos maestros sabiondos, y son incapaces de reconocer el talento de otros, EGOÍSTAS les llamo yo, esa gente para mi NO SON BUENAS, muy por el contrario, en cambio yo busco siempre ayudar a todos y compartir lo poco q se?? pa lante Chamaa y siiii, NI EL ODIO, NI EL RENCOR, NI LA RABIA son Sanas, al final TODO CAE CON SU PROPIO PESO”, expresó Batista.

La controversia sobre este tema pica y se extiende a pesar que las actrices Elba Escobar y Amanda Gutiérrez no han dicho nada al respecto.