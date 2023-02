El arte del collage se apodera de Miami: “Wonders”, la apuesta audaz del venezolano Manuel Angarita

Una pantalla es el lienzo en blanco donde la musa interviene el talento de Manuel Angarita para contar infinitas historias. Lo que sus palabras no alcanzan a decir, lo expresa a través del arte con explosiones de colores y las flores, como sello característico, que trasladan su creatividad a otro nivel. El estilo auténtico de este creador digital le concedió la oportunidad de presentar su primera muestra individual titulada “Wonders” que arranca este mes de febrero en la galería de ID Art Lab Miami.

Con una selección de 12 collages digitales y 3 esculturas, el diseñador venezolano residenciado en Estados Unidos espera demostrar sus técnicas inspiradas en el dadaísmo, el cubismo, y otras más que invitan a conocer su espíritu innovador y aventurero. En medio de su ajetreada faena por la inauguración, hizo una pausa para conversar con La Patilla los detalles de esta exhibición y revelar cómo logró la combinación acertada para convertir su pasión de vida en la pieza perfecta.

Por: Elizabeth Gutiérrez | lapatilla.com

El criollo, quien es reconocido como Mr. Angarita, transcurrió los primeros años de su niñez en Barinas y se graduó formalmente como diseñador gráfico en Caracas. Su camino siempre estuvo destinado a crear, pues su despertar artístico comenzó desde temprana edad. “Me gustaba la pintura y el arte, pero no fue hasta el 2014 que descubrí el collage art que empecé a investigar más al respecto y enfocarme más en eso”.

Su rumbo cambió de matiz cuando decidió empezar una nueva vida en 2019. Se mudó a Miami y comenzó a trazar un mundo de sensaciones donde las flores y los cielos siempre son elementos protagonistas.

“Cuando hago mis cuadros o algunas de mis obras me enfoco mucho en la estética y los colores. Las flores siempre me han parecido mágicas, además de que hay demasiados tipos de diversidades en la naturaleza entre formas y colores que me permite jugar más al momento de editar. Las flores y los cielos siempre son elementos presentes en mis obras porque me dan paz”, describió.

Un concepto vanguardista

Cada obra de Manuel es una propuesta a un recorrido que conecta a los espectadores en tan solo instantes con su creatividad. Pero este proceso nace con aquello que lo impulsa para revelar el mensaje que emana de su interior. “La inspiración se presenta de muchas formas. Normalmente mi inspiración viene desde lo emocional, no soy el mejor expresando sentimientos en palabras, así que lo expreso en el arte”, manifestó.

Manuel admitió sin recelo que desde que conoció la técnica de los collages, la transformó en su aliada ideal para representar sin límites su auténtico estilo. “Me ha llamado mucho la atención porque tiene muchas variantes. Tiendo a aburrirme un poco rápido de las tendencias, pero el collage tiene tantas variaciones que siempre siento que es algo nuevo, se puede inventar algo más que lo hace diferente, creo que es de las técnicas que más me ayuda a expresarme”.

Angarita es un diseñador gráfico que además de dedicar tiempo a sus piezas magistrales, desarrolla contenido para algunos clientes. Sin dejar de mencionar un oficio que lo mantiene ocupado: La repostería. “Otra de mis pasiones es la cocina, así que también trabajo como repostero en un Bakery italiano”, aseguró.

Para este joven venezolano, el mayor obstáculo en su carrera es mantenerse enfocado sin que se apaguen las ideas. Al igual que muchos otros creativos, siente presión ya que además de ser su pasión es su fuente primordial de ingresos.

“Creo que lo más retador para cualquier artista, creativo o creador de contenido, es estar al día publicando y creando, estar detrás de esa inspiración. Para mí, perderla, a veces puede ser un poco abrumador y luego está el reto de generar dinero con eso que haces”, mencionó.

Y claro está, Manuel ha experimentado momentos en los que la mente queda simplemente en blanco. “Ha ocurrido que me he sentido bloqueado, pero no fuera de rumbo. Al final cualquiera de mis creaciones son una expresión de algo que siento y ese es el rumbo en el que estoy. Pero sí he tenido bloqueos creativos, momentos en los que no me viene nada a la mente”.

A pesar de ello, su evolución aumenta y ha sido constante para permanecer firme como artista a lo largo de los años. Su mente y técnica se perfeccionan cada vez más, lo que ha permitido que su trabajo trascienda. En cuanto a colaboraciones con otros creativos venezolanos, por el momento no tiene ninguna en marcha, pero hay conversaciones sobre la mesa para futuros proyectos.

Creador de experiencias

Decidir que emprendería un nuevo camino en su carrera con su primera exhibición individual fue un impulso satisfactorio para dar a conocer su labor y experimentación artística. La presentación en ID Art Lab de Miami es una oportunidad única para ver las 15 piezas que exhibirá el venezolano desde el 11 de febrero hasta el 05 de marzo.

En esta muestra, los asistentes podrán observar una combinación de cuadros bidimensionales con intervenciones en el ámbito tridimensional. “Realicé dos esculturas en alusión a algunos de los cuadros 2D que estoy presentando y otras intervenciones en esa área. Van a ver mucho rosado, muchas flores y mucho cielo”, explicó.

Es una presentación dedicada a todos los amantes del arte contemporáneo y Manuel no ocultó su emoción por esta presentación. Mantiene las ilusiones muy altas por la exposición de la misma.

“Es mi primera vez exponiendo solo, las expectativas son muchas. Este año estoy retomando el arte de manera más seria así que mi mayor expectativa hasta el momento es continuar y hacer muchas más”.

Manuel ha demostrado una pasión indescriptible por sus creaciones y un deseo constante de superar los límites en su carrera. Después de la inauguración en los espacios de ID Art Lab de Miami, se espera que el artista pueda crear un sinfín de piezas y mostrar sus talentos al mundo. “Este año quiero retomar el arte de manera constante, así que se viene muchas artes, más expos y muchas más flores”.

No obstante, Mr. Angarita adelantó que pretende explorar nuevas formas de arte y posibles colaboraciones con otros artistas. Asimismo, rescató su interés en retomar los “workshops creativos” y seguir experimentando con el arte tridimensional. Sin duda, es una temporada emocionante para este vanguardista con sello criollo, y por supuesto, esperamos ver más de sus obras próximamente.