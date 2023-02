El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

La fe mueve montañas y te hace ver oportunidades adonde creías que ya no las había. Más allá de la frontera de tus creencias, de lo que conoces y es cómodo hay otro mundo. ¿No lo ves? Quizá estás atrapado en tus propios límites. ¿Que hacer? Abrir la mente y confiar en Dios.

Tauro

Te has esforzado y ahora tienes la recompensa que te mereces. Disfrutas, celebras y te sientes merecedor de eso y más. Estás consciente de que no puedes detenerte, que necesitas seguir adelante e ir por todo lo que quieres. Lo mejor está a la vuelta de la esquina, solo debes mantener el mismo ritmo.

Géminis

Tus amigos se convierten en tus más grandes aliados y te ayudan a resolver un asunto con la mejor intención. Puedes confiar, desahogarte y pedir ayuda, pero hazlo con alguien que te ame tanto como tú lo ames, que esté dispuesto a dar la mano y que cuando se comprometa, cumpla.

Cáncer

Surge una pequeña crisis y no pierdes ni un minuto. Sabes que hacer y aunque implique hacer más de un sacrificio no estás dispuesto a echar marcha atrás. Hoy no esperes demasiado de los demás, quizá estén ocupados o simplemente no serán lo solidarios que quisieras que fuesen. Cálma, resolverás solo.

Leo

Pones en una balanza tu vida amorosa y notas que se inclina hacia un lado que no te gusta del todo. No eres cien por ciento feliz, pero tampoco eres infeliz, posiblemente estás en un punto medio que por ahora no está del todo mal. Descubre porqué no están al cien por ciento y trabaja en tu forma de ver el amor.

Virgo

Rectifica. Todos cometemos errores y tenemos derecho de una segunda oportunidad. Puedes tener la razón y aún haber actuado mal o puede que no la tengas y que hayas sido injusto. Sea como sea, estás a tiempo de detenerte, corregir y seguir adelante con más fuerza, pero sobre todo con la seguridad de que esta vez lo harás mejor.

Libra

Te mereces lo mejor y mucho más. Créelo, decrétalo, pero sobretodo confía. Eres capaz de llegar tan lejos como te lo propongas porque ahora sabes que tus límites están más en tu mente que en la vida real.

Escorpio

Día que te regala la oportunidad de crear proyectos ambiciosos que puedas convertir en un éxito a corto plazo. El camino es empedrado y puede que tropieces con más de una piedra. ¿La mas pesada? Tú. Necesitas dejar atrás el miedo para llegar adonde quieres estar.

Sagitario

Haz trabajado duro para llegar a este punto de tu destino y ahora que estás allí piensas: ¿eso es todo? ¿Realmente valió la pena? La respuesta sólo la tienes tú, pero ya no te mortifiques por los motivos, ni de si cubrió tus expectativas, porque ya casi es parte de tu pasado. De ahora en adelante ocúpate de adonde iras y cómo llevarás.

Capricornio

Tienes un plan en mente y no dudas en ponerlo en práctica. Necesitas ayuda, es cierto, pero debes buscarla. No llegará sola ni por arte de magia. Para tu tranquilidad, la encontrarás y cubrirá más allá de tus expectativas. De hecho, recibirás apoyo de varios frentes.

Acuario

Libérate de tus condicionamientos mentales. Puede que te hayan funcionado en un momento, pero ya no los necesitas, ya no son parte de quien eres ahora. Cada día puedes reinventarte y ¿porque no? Cambiar de opinión. Es tu vida y con ella puedes hacer lo que quieras.

Piscis

Puede que hoy tengas que hacer varias cosas a la vez, si no hay otra opción está bien, pero procura hacer todo lo que empieces de principio a fin. No importa si los resultados no son perfectos, con que resuelvas basta, pero si por el contrario, quieres alcanzar la excelencia, dedica más tiempo y esfuerzo. Ten presente que el éxito no cae del cielo, hay que trabajarlo.