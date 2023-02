Jennifer Aniston cumple 54: el maltrato de su madre, la traición de Brad Pitt y el contrato que cambió su vida

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Fue quizás su icónico corte de pelo en Friends, conocido como “El Rachel”, lo que causó furor al principio. Por varios años, las mujeres de todo el planeta lo imitaron. En 2015, la revista Rolling Stone la destacó con “El mejor pelo de Estados Unidos”. Pero Jennifer Aniston -símbolo de Hollywood y la mujer “Más guapa del mundo” según People- no siempre fue la actriz famosa de hoy. A lo largo de sus 54 años, que cumple hoy, fue desplegando de a poco sus alas.

Por Infobae

Una madre abusiva

Jennifer Joanna Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, California, hija de los actores John Aniston y Nancy Dow. Su padre era griego y su madre era de ascendencia inglesa, irlandesa, escocesa e italiana. Jennifer pasó un año de su infancia viviendo en Grecia con su familia. Luego, se mudó a la ciudad de Nueva York, donde sus padres se divorciaron cuando ella tenía nueve años. “Fue rápido. Un minuto y…¡bum!”, expresó la actriz, con pesar, sobre el impacto que le causó esto de niña.

Aniston ha sido abierta sobre el hecho de que su vida familiar estaba lejos de ser perfecta. En febrero de 2020, le dijo a Interview que su infancia fue turbulenta y que la amabilidad que ha adoptado hoy en día es resultado de una decisión de ella misma. “Vine de crecer en un hogar inestable e inseguro, ver a los adultos ser desagradables y presenciar ciertas cosas sobre el comportamiento humano me hicieron pensar, ‘No quiero hacer eso’”. Y por declaraciones posteriores, se sabe que Jennifer se refiere más que nada a su madre.

De hecho, la actriz reconoció que aceptó protagonizar Dumplin (2018) -una película que trató sobre la presión que recibía una adolescente por su madre- a modo de catarsis ya que este era un drama que estuvo muy presente en su niñez. “Una de las razones por las que realmente me encantó este proyecto es porque la relación entre esta madre y esta hija me resultó muy similar a la que mantuvimos mi madre y yo”, comentó a The Sunday Telegraph. “Mi madre era modelo y todo lo relacionado con su aspecto físico y el aspecto que yo tenía era un problema”, agregó.

Nancy Down fue cruel, y Jen misma lo contó: “me dijo que me fuera de la mesa porque no tenía nada interesante que agregar a la conversación”, refiriéndose a un episodio ocurrido cuando tenía 11 años. “Fea, no interesante e incluso tonta”, eso es lo que escuchó de su mamá opresiva. “Y eso se me grabó. Esas palabras dolorosas no se fueron”, reconoció en un discurso.

La presión que ejerció su madre sobre ella hizo que tuviera problemas de autoestima y personalidad durante su adolescencia; le repetía que su nariz era demasiado grande y que sus ojos estaban muy cerca entre sí; la empujó a maquillarse para alcanzar “los estándares de belleza correctos”. Hasta tuvo, como consecuencia de aquel maltrato, problemas de dislexia que ningún médico vio. “No salí la niña modelo que ella había esperado, y eso fue algo que realmente me marcó; esta pequeña niña sólo quería ser vista y ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que, en realidad, no eran importantes”, mencionó.

Las peleas entre ambas se dispararon cuando la mamá de Jen publicó el libro From Mother and Daughter to Friends: A Memoir, en 1999, en el cual contó los secretos más íntimos de Aniston para ganar fama y dinero. Jennifer lloró en una entrevista en vivo cuando una periodista le mostró el libro por primera vez.

Estuvieron alejadas hasta que en 2015, un año antes de la muerte de la exmodelo, se reconciliaron. De todos modos, en una entrevista para People, al año siguiente del deceso, la artista comentó lo mal que se sentía en su infancia. “Ella fue muy crítica conmigo. Debido a que era modelo, ella era hermosa, impresionante, y yo nunca lo fui”.

Otra fue la relación con su padre, que murió el 11 de noviembre de 2022 a los 89 años. John fue un actor nominado al Emmy al igual que ella, conocido por su papel de Victor Kiriakis en la telenovela de NBC “Days Of Our Lives”. El día de su muerte, Jen hizo un emotivo posteo en Instagram: “Dulce papá…? John Anthony Aniston?. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos.?

Camino al éxito

En 1987, después de graduarse, apareció en producciones Off-Broadway como For Dear Life y Dancing on Checker’s Grave. Cuando tenía 20 años, Jen s mudó a la Costa Oeste en busca de oportunidades. Pronto descubrió que los actores de Los Ángeles eran de una raza diferente. Como le dijo a la revista Interview, se sorprendió: “Nunca había tenido un círculo de mujeres que se juntaran y hablaran tanto. Yo estaba como, ‘Dios, estas personas de California no se callan. Hablan de sus sentimientos y lloran una frente a otra’”.

En 1990, consiguió su primer papel en televisión en Molloy (1990). También apareció en The Edge (1992), Ferris Bueller (1990) y Herman’s Head (1991).

A sus 24 años, la carrera de Jen parecía estar tambaleándose. Pero en 1994 apareció un piloto llamado Friends Like These. Se le pidió que hiciera una audición para el papel de “Mónica”, se negó y audicionó para el rol de “Rachel Green”, la princesa suburbana convertida en vendedora ambulante de café. Y este fue el principio de una vida llena de aciertos.

Firmar con Friends en 1994 fue la catapulta a la fama mundial. La serie se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y se emitió por una década por la cadena NBC. Fue el papel que más definió la carrera de Jennifer.

Durante los 10 años de rodaje de la comedia, Jen -igual que sus compañeros de tira- comió el mismo plato cada día, el cual ella misma inventó, y llamó ensalada Jennifer, cuyos ingredientes eran garbanzos, trozos de pollo, panceta de pavo, huevo duro, tomate, palta, cebolla, berro, queso cheddar y mix de verdes, aliñada con vinagreta y queso roquefort.

Los fanáticos se enamoraron de su personaje, Rachel Green, y el show inspiró el amor por los cortes de pelo. Parecía que las mujeres de todas partes iban a la peluquería a pedir “El Rachel”. Tal fue la locura del público por los peinados de Aniston que creó una marca de cuidado del cabello: LolaVie. La actriz explicó que se inspiró en diseñar productos que promuevan la salud del pelo y que, a su vez, fueran multifuncionales. “Mientras trabajaba con otra marca hace años, me picó la curiosidad de desarrollar productos, incluyendo la selección de ingredientes y la creación de fórmulas”, explicó a Vogue. La propuesta no sólo funcionó sino que le generó más de 16 millones de dólares en su primer año de vida.

Cuando años después subió al escenario en los People´s Choice Awards 2019 para aceptar el People´s Icon Award, atribuyó gran parte de su éxito a la serie. “Si tengo algún derecho a esta palabra ‘ícono’ es porque pude estar en un programa icónico con un elenco icónico y un corte de pelo icónico. Friends fue el regalo de mi vida, y no estaría aquí sin ese asombroso programa, sin esos otros cinco actores asombrosos, y sin una audiencia que se quedó con nosotros”.

Casada con el más lindo

Cuando la actriz más grande de Hollywood se enamora del galán favorito se genera una verdadera sensación mediática. El matrimonio de Jennifer Aniston con Brad Pitt se convirtió en uno de los más icónicos de todos los tiempos. Poco hay que añadir sobre la pareja dorada de Hollywood entre 1998 y 2005: se dijeron ‘sí, quiero’ en una ceremonia en Malibú, California el 29 de julio de 2000, y su escandaloso divorcio dio paso a uno de los episodios más comentados de la cultura pop. Tanto es así, que su reencuentro en el 2020 en los premios del sindicato de actores de Hollywood, retratados juntos y en público por primera vez en más de una década, despertó los deseos y fantasías de sus fans que inundaron las redes sociales con reclamos de reconciliación.

Aniston y Pitt nunca tuvieron hijos, pero su matrimonio de cinco años pareció haber estado lleno de buenos momentos. Hasta que Aniston pidió el divorcio en 2005 por “diferencias irreconciliables”. No pasó mucho tiempo hasta que se hizo público el romance de Pitt con Angelina Jolie, quien había sido su compañera en “Sr. & Sra. Smith” durante el último año que estuvo casado con Jen. Pitt confesó en 2011 que su matrimonio con Aniston era “aburrido” y que buscaba “una vida más interesante” junto a Angelina Jolie. Jennifer contó a la prensa, luego, que el yoga la ayudó a recuperarse de su separación con el actor.

Hijos

Aniston fue perseguida por rumores de embarazo durante décadas, y debió lidiar con este tema a lo largo de los años. Luego de su divorcio con Pitt, habló del sexismo en los medios sobre su vida personal, señalando, “Un hombre que se divorcia nunca es acusado de elegir su carrera por encima de tener hijos. Eso realmente me enfureció. Nunca en mi vida he dicho que no quiero tener hijos. ¡Lo hice y lo hago y lo haré! Las mujeres que me inspiran son las que tienen carreras e hijos; ¿Por qué querría limitarme? Siempre quise tener hijos, y nunca renunciaría a esa experiencia por una carrera. Quiero tenerlo todo”.

Años más tarde siguió luchando con el mismo asunto, y confesó en InStyle, “Hay una presión sobre las mujeres para que seamos madres, y si no lo somos, es como que hay algo malo con nosotras. Tal vez mi propósito en este planeta no es procrear. Tal vez tengo otras cosas que se supone que debo hacer. No tengo una lista de cosas que tengo que hacer, y que si no las cumplo, he fallado en alguna parte de mi feminismo”.

La estrella de The Morning Show escribió sobre su reciente experiencia con la obsesión de los medios por averiguar si estaba embarazada o no, diciendo que le hizo darse cuenta del valor que se le da al “estado marital y maternal” de la mujer. “Eso hace notar que se perpetúa la noción de que las mujeres son de alguna manera incompletas, infructuosas o infelices si no están casadas y tienen hijos”.

En 2019 declaró en Elle que las mujeres de nuestra sociedad son educadas para creer que necesitan estar casadas y tener hijos a una cierta edad. “Es un cuento de hadas. Ese es el molde del que estamos tratando de salir lentamente”, y agregó, “La felicidad en la vida de alguien no es el ideal que se creó en los años ‘50. Nadie espera eso de los hombres”.

Sin embargo, en esa misma entrevista, Aniston reconoció que la idea de ser madre es a veces aterradora para ella, y admitió que tal vez no sea alguien naturalmente maternal. Pero actualmente, Aniston tiene algo parecido a niños en su vida. En varias entrevistas la actriz describe a sus perros como sus hijos, dijo que la hacen feliz. Además habló sobre los niños que forman parte de su vida. Aniston agregó que los niños no están descartados, pero ciertamente no va a tener hijos para sentirse más completa.

Segunda vuelta

Una década después de su matrimonio con Brad Pitt, Jennifer Aniston se comprometió con su novio de 15 meses, Justin Theroux, y en 2015 se casó en una ceremonia secreta con familiares y amigos cercanos.

La celebración fue después de tres años de compromiso y tomó a todos desprevenidos, como dijo una fuente a People: “Se les dijo a los invitados que era una fiesta de cumpleaños para Justin. Jen y Justin querían sorprender a los invitados, y los invitados sí que se sorprendieron”.

En 2018, luego de siete años de relación y dos y medio de matrimonio, comunicaron su separación. El eco mediático de la ruptura volvió a hacer que Aniston contraataque en la prensa. “Cuando una pareja se separa en Hollywood, es a la mujer a la que se desprecia. La mujer queda triste y sola. Ella es el fracaso”, se lamentó en una nota para la revista InStyle.

La novia de América

El historial amoroso de la actriz californiana es uno de los que más titulares ha generado en la meca del cine durante las últimas dos décadas. Además de sus dos maridos -Brad Pitt y Justin Theroux- Jennifer tiene una larga lista de amores en su haber.

Su primera pareja conocida fue Charlie Schlatter, actor y compañero de reparto en la serie de televisión Un chico listo. Fue en 1990, cuando ella tenía apenas 21 años.

Cinco años más tarde, se la vio públicamente con el líder de Counting Crows. Tuvieron un romance tan insignificante que, según reveló el cantante, “ni siquiera llegaron a dormir juntos”. Además, el líder de la banda, Adam Duritz, más tarde tuvo una aventura amorosa con Courteney Cox, Mónica en “Friends” y mejor amiga en la vida real de Jen.

Pero en 1994 llegó a su vida ese hombre que jamás se olvida: Daniel McDonald. “Él fue mi primer amor. Estuvimos juntos cinco años. Debería haber sido el elegido, pero tenía 25 años y era estúpida”, se sinceró Jen en una entrevista con The New York Times. La relación se prolongó durante los primeros años de la década de los noventa. El actor, que luego desarrolló su carrera sobre las tablas de Broadway, falleció en 2007 a causa de un tumor cerebral.

Paul Rudd también figura en su listado de parejas: “Teníamos como 12 años cuando estuvimos juntos”, explicó Jennifer, que ha compartido reparto con Rudd a lo largo de los años en películas como Mucho más que amigos, y que sigue celebrando públicamente sus cumpleaños en sus redes sociales.

Tate Donovan tal vez fue el que peor la pasó de sus novios porque, además de ser su pareja en la vida real durante dos años, dio vida a Joshua, el candidato de Rachel Green en varios episodios de Friends, y él mismo declaró a US Weekly: “Fue complicado tener que actuar, hacer como si nos estuviéramos enamorando, cuando realmente estábamos dejando la relación en la vida real. Fue muy duro”.

Vince Vaughn fue pareja de Jen entre 2005 y 2006, cuando rodaron Separados. Pero el actor no resistió la exposición mediática, “Si sales con alguien famoso, tienes un alto nivel de atención a tu alrededor y yo nunca conseguí acostumbrarme a eso. Nunca he sido portada de revistas y no voy a muchos estrenos. No soy el tipo de actor que actúa así”. Y el noviazgo terminó.

El amor de Aniston y el cantante John Mayer nació en 2008, en una de esas exclusivas fiestas celebradas tras los Oscar. La diferencia de edad -él es ocho años menor que ella- fue una de las causas de su separación. “Siempre me lamentaré porque no durara más y algunas veces he deseado poder estar con ella. Pero no puedo cambiar el hecho de que yo necesitaba tener 32 años”.

En el verano del 2009, la actriz fue descubierta en restaurantes italianos con el actor Bradley Cooper, con quien compartía escenas en la comedia romántica Qué les pasa a los hombres. Pero fue precisamente eso: un amor de verano.

En 2010 surgieron rumores de romance entre Aniston y el actor inglés Gerard Butler. Celebraron juntos el cumpleaños de Aniston en México y no escatimaron en besos y abrazos durante la presentación de la película por todo el mundo. Sin embargo, ella desmintió cualquier affaire con el británico, quejándose del escrutinio de la prensa. “Gerard es guapo, es un tipo muy lindo. Pero da la impresión que tengo que salir con todos mis compañeros de reparto. Si hago una película con alguien, tengo que salir con él en la vida real”, se quejó.

Las mujeres facturan

La carrera exitosa de Jennifer Aniston la ha llevado a ganar mucha plata. La actriz tiene un patrimonio estimado de 300 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Gran parte de la fortuna se consolidó mientras grababa Friends. Se dijo que la estrella ganaba más de 1 millón de dólares por episodio en la última temporada del programa.

Incluso después de que terminó la serie, ganó mucho dinero. Forbes afirmó que Aniston fue la quinta actriz mejor pagada del mundo en 2017. También ha sido parte de una gran cantidad de mega éxitos de taquilla, ganando muy bien por sus interpretaciones. Jennifer puede ser conocida por su sencillez, pero su patrimonio neto demuestra que es miembro de la elite de Hollywood.