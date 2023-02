Derribo de “Ovni” en Alaska causó furor en redes sociales: ¿Espionaje chino o extraterrestres? (Imágenes)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este sábado que un avión de combate de Estados Unidos derribó un “objeto sin identificar” en el noroeste del país. El día viernes Washington derribó otro aparato sobre Alaska, algo que despertó la conversación sobre un OVNI en redes sociales.

Por Ámbito

“Se movilizaron aviones canadienses y estadounidenses, y un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto”, señaló el jefe de Gobierno canadiense, una semana después de que un caza estadounidense derribara un supuesto globo de espionaje chino que provocó un incidente diplomático entre Washington y Beijing. Trudeau dijo a su vez que habló con el presidente estadounidense, Joe Biden, y que las fuerzas canadienses “recuperarán y analizarán los restos del objeto”, según recogió la agencia Europa Press.

Estados Unidos había derribado ayer un objeto que volaba a gran altura sobre Alaska, que era “del tamaño de un auto pequeño”, según dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, sin dar detalles sobre su naturaleza u origen. Además apuntó que, como volaba a unos 12.000 metros de altitud, suponía “una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo”.

CNN: Pilotos de combate de Estados Unidos que vieron de cerca el OVNI de Alaska afirman que hubo interferencia con los sensores de la aeronave y que no observaron ningún medio aparente de propulsión, por lo que no sabían como se mantenía en el aire. Audio original. pic.twitter.com/04esAx03Bp — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) February 11, 2023

Aquí está el #ovni de Canadá cuando lo tumbaron

pic.twitter.com/ZewpglxsWN — ??|Wilkinmeta (@wilkinmeta) February 12, 2023

? ¿Un ovni? El presidente de EE.UU., @JoeBiden ordenó disparar y derribar un “objeto” que estaba sobrevolando el estado de #Alaska, informó John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. En este video se aprecia cómo transportan el objeto derribado. pic.twitter.com/3nMvZJxCaC — Vanguardia (@vanguardiacom) February 11, 2023

Pentagon officials say the object shot down over Alaska Friday was about the "size of a small car" and not similar in size or shape to the Chinese surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina last week. https://t.co/svdmjfEfqv pic.twitter.com/LScYKgNW1b — CBS News (@CBSNews) February 10, 2023

BREAKING: A U.S. fighter jet has shot down another unidentified flying object over Canada on the orders of Canadian Prime Minster Justin Trudeau. NBC News' Dan De Luce shares the latest. https://t.co/6m7JdBDc1Z pic.twitter.com/xdEhTKRfPk — MSNBC (@MSNBC) February 11, 2023

Humor, extraterrestres, memes y teorías conspirativas inundaron las redes sociales después de que se derribara un Objeto Volador No Identificado (OVNI) en Alaska, pues los internautas no tardaron en reaccionar a la situación.

-OVNI derribado en Canadá.

-OVNIs derribados en Alaska y Montana, Estados Unidos.

-La Fuerza Aérea Uruguaya investigando extrañas luces en el cielo… pic.twitter.com/Pikl63R8dS — Fernando (@Prof_Cipayo) February 12, 2023

Todos nosotros, cuando los extraterrestres que venían en el OVNI derribado, pidan hablar primero con Jaime Maussan : pic.twitter.com/zXLh38SmTd — Angie Gallard? (@medauncafe) February 12, 2023

El Alien que le había puesto en piloto automático #ovni pic.twitter.com/MspNw5VnPZ — Fel_ye (@FeLee96714451) February 11, 2023

US military shot down a small car sized #UFO over #Alaska. RIP Ron Weasley and Harry Potter pic.twitter.com/I9YpAT1hZx — Ram ? (@SJCkannadiga) February 11, 2023

La caja negra del #OVNI en Alaska xd ??

pic.twitter.com/gjtRS7EqrS — ??La Del Páramo en Gye?? (@chulitay) February 12, 2023

Hoje tem Superbowl. Pra mim esse papo todo de ovni na China, Ovni no Alaska, Ovni em Marechal Floriano é só uma grande jogada de marketing pro Independence day 3. Anota aí pic.twitter.com/wMWPPfF0NH — Zé Mané (@zehmahneh) February 12, 2023