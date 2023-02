Lo que dijo Elon Musk sobre los avistamientos de objetos voladores en EEUU que provocó risas en Twitter

Click to share on Google News (Opens in new window)

El director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk, se refirió este domingo a los avistamientos de objetos voladores no identificados. En los últimos días se han incrementado los informes desde que Estados Unidos derribó un globo aerostático de propiedad china la semana pasada. No hay evidencia de todos los eventos de este tipo estén conectados, pero las noticias han venido generando entusiasmo entre los interesados por la ufología.

Por RT

“No se preocupen, solo son algunos de mis amigos pasando”, escribió el actual dueño de Twitter en la red social, acompañando su mensaje de los emojis de una alienígena y un ovni. Vale recordar que en noviembre pasado el magnate se refirió a sí mismo como un “extraterrestre tratando de volver a su planeta natal”.

Don’t worry, just some of my ? ? friends of mine stopping by …

— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023