David Mendoza: Adelanto de elecciones en Perú y Venezuela

Mientras que en el Congreso de Perú la Comisión de Constitución del Parlamento le metiera un cerrojo al debate sobre el adelanto de las elecciones generales, gracias a la generosidad y acción desinteresada de APP, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú y Acción Popular, la gente se mantiene protestando en las calles. Van ya sesenta muertos y contando.

¿La razón?

La presión que sobre el ex presidente de Perú, el temblado Pedro Castillo, realizara el Congreso para despacharlo a su casita con una cajita de cartón en la mano, contentiva de la foto familiar, el pisapapeles, la plaquita de padrino de alguna promoción de bachilleres y la engrapadora. Fue este vector el que originó el desmadre que ahora se vive allí, sumado a la incapacidad de un hombre que lo que mejor se le ocurrió fue el ojo por ojo, como si contara con las herramientas necesarias para ello. De tal manera, que a su intento fallido de despotismo, le siguió su sustitución con el nombramiento de su segunda de abordo, la actual presidenta: Dina Boluarte y su ventanita de barrotes con vistas a lo perdido, por intento de golpe de estado.

¿Legitimidad de origen versus legalidad?

El Señor Pedro Castillo gozaba de legitimidad de origen, ya que fue electo por el pueblo en libérrimos comicios (libérrimos de verdá verdá, no como los libérrimos de aquí). Su mandato fue dado por el voto popular. De hecho, el problema es gordo porque entre otras cosas, el Congreso de aquel país subestimó groseramente la popularidad de Castillo, lo que representa para el pueblo de Perú, así como las fuerzas que los sostenían y que se mantienen en la calle. Claro está, que al intentar subvertir el orden constitucional, Castillo violó la ley y perdió su derecho a gobernar. Sin embargo, los peruanos no eligieron a la Señora Boluarte, por lo cual tienen todo el derecho de sentir y expresar que esa presidenta no los representa. De hecho es más profundo el asunto, porque la intensión del Congreso al presionar la salida de Castillo, no fue más que activar una vía legal para esquilmar a las mayorías y sus sueños y pretensiones, quizá ingenuas, tal vez no, de redención y justicia social. En resumen, el pueblo está encabronadísimo y con justa causa. En cuanto a la presidencia de la Señora Boluarte, la misma es legal, pero no goza del apoyo popular por tanto, y dado que no se origina directamente del voto, carece de la suficiente legitimidad para ejercer y sostener el poder. Del mismo modo, el Congreso de Perú al generar esta situación, pierde la misma sustancia, de la cual carece la presidenta sustituta.

¿Adelanto de elecciones generales?

Es lo más sensato, y cuanto antes mejor. La señora Boluarte ha dado pasos importantes en este sentido, y ha mostrado gran disposición para viabilizar una salida a la crisis política de Perú. Sin embargo, la conducta venenosa de los partidos políticos que pretendieron sacar a un presidente legal y legítimo, con altos niveles de popularidad, a través de argucias legales desde el Congreso, con la estúpida idea de que los peruanos son pendejos, ha truncado hasta el momento dichas posibilidades. Esperemos que recapaciten y pongan a la democracia y al bienestar del pueblo peruano por encima de sus intereses políticos y económicos. La clase política peruana tiene que ver en Venezuela un ejemplo de lo que no se debe hacer. La política democrática requiere mínimos modales y tolerancia, negociación y pactos. No se puede pasar la aplanadora sobre los adversarios políticos y pretender que eso incrementa la democracia y la riqueza de un país. Un abrazo gigante al pueblo peruano, les deseo desde el corazón lo mejor del mundo.

¿Aquí también se pudieran adelantar elecciones?

Aquí lo conveniente es hacer las elecciones en 2024 cuando corresponde. Las amenazas de adelanto de elecciones en Venezuela realizadas por voceros del gobierno, son producto de que saben que las condiciones socioeconómicas del país no van a mejorar y de que ya nadie los quiere, se saben vencidos en unas elecciones justas. Entendiendo como justas, no sólo funcionamiento del sistema electoral en cuanto al conteo y fidelidad del voto, sino en cuanto a plazos y oportunidades, respeto de las normas y de las fechas, respeto de los recursos públicos y demás elementos que garanticen que la votación representa la voluntad popular y no la voluntad de un grupito, que pretende de forma ilegitima mantenerse en el poder “per saecula seaculorum”. Este gobierno tiene ya muchos años gobernando de manera ilegítima y torciendo las leyes a su conveniencia para hacer de ellas una cárcel donde mantener encerrado al país.

