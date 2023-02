Sunak agradece a Sturgeon por sus años de servicio a Escocia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El primer ministro británico, Rishi Sunak, agradeció este miércoles a Nicola Sturgeon por sus años de servicio después de que la política anunciase su dimisión como líder del Partido Nacional Escocés (SNP) y ministra principal escocesa.

“Mi agradecimiento va para Nicola Sturgeon por su largo servicio. Le deseo todo lo mejor para sus próximos pasos. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Escocia”, dijo el jefe del Gobierno del Reino Unido en su cuenta de Twitter.

Sturgeon comunicó su renuncia -que se hará efectiva una vez que sea elegido el sucesor- en una rueda de prensa en Edimburgo, en la que indicó que su decisión no estaba relacionada con “presiones” políticas.

El líder conservador agregó que continuará trabajando con el Ejecutivo autonómico de la región para “cumplir con las necesidades de la gente en toda Escocia”.

Al explicar las razones de la dimisión, Sturgeon dijo que es un ser humano y que “todos los seres humanos luchan todos los días con una gran cantidad de emociones en conflicto. Y durante las últimas semanas, probablemente desde principios de año, he estado luchando con eso”.

“Me levanto por la mañana y me digo a mí mismo, y generalmente me convenzo a mí mismo, que tengo lo que se necesita para seguir y seguir y seguir. Pero luego me doy cuenta de que tal vez eso no sea tan cierto”, añadió.

“Sé que con el paso del tiempo tendré cada vez menos energía para dedicarme al trabajo. Y no puedo hacer el trabajo de otra manera que no sea al 100 %. El país no se merece nada menos que eso”, puntualizó.

Sturgeon, ferviente defensora de la independencia de Escocia, deja el Ejecutivo autonómico después de ocho años al frente del mismo, al que había accedido después de la victoria del “no” en el referéndum sobre la escisión del 18 de septiembre de 2014.

Indicó que ha dado instrucciones a la secretaría general del SNP para que inicie el proceso para elegir al nuevo líder.

El anuncio se conoce después de que el mes pasado el Gobierno británico indicase que bloquearía una ley escocesa que facilita el reconocimiento del cambio de género.

Sturgeon había manifestado su intención de convocar un segundo referéndum de independencia en octubre de este año.

No obstante, el Tribunal Supremo del Reino Unido, máxima instancia judicial británica, dictaminó el año pasado que el Parlamento autónomo de Escocia no tiene competencias para convocar una consulta sobre la escisión sin el consentimiento del Gobierno británico (central), al entender que se trata de “asuntos reservados al Parlamento británico”.

En el primer referéndum, celebrado el 18 de septiembre de 2014, Escocia votó 55,3 % en contra de la separación del resto del Reino Unido, mientras que el 44,7 % apoyó la independencia.

EFE