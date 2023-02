Darwin Enríquez incorpora la Inteligencia Artificial en el tatuaje

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Dentro del mercado del tatuaje, Darwin Enríquez incorpora la Inteligencia Artificial, de OpenAI, para el proceso creativo de su arte, siendo de los exponentes del realismo más destacados por fusionarlo con las nuevas actualizaciones tecnológicas.

Por: Geraldine González

?La Inteligencia Artificial (IA), la cual está creada por la combinación de algoritmos que tienen como finalidad originar máquinas que cumplan las mismas capacidades del ser humano, está revolucionando los sectores laborales. Esta tecnología simplifica la resolución de problemas, facilitando la cotidianidad.

Anteriormente, el tatuador, de más de veinticinco años de trayectoria, se veía limitado en el proceso creativo, en el que solo tenía la posibilidad de crear pocas opciones de diseños. Con la llegada de la Inteligencia Artificial, el trabajo de los artistas, en general, se ha facilitado. Ahora, pueden generar un sinfín de propuestas artísticas, totalmente novedosas e irrepetibles; para eso, entre las plataformas de IA que Darwin ha utilizado está Google Colab, con modelos de Stable Difussion, para entrenar una red neuronal. En la red, están almacenadas las indicaciones introducidas por él, para que genere nuevas versiones de una imagen que no serán encontradas en ningún sitio web.

“Antes, cuando solo aplicaba la tecnología 3D, podía tener tres diseños que le presentaba a mi cliente. Ahora, con la Inteligencia Artificial, puedo obtener hasta veinte o treinta y seleccionar los mejores. Esto me da posibilidades a la hora creativa porque cualquier cosa que yo me imagine lo puedo hacer en el momento. Estas son solo referencias, ya que siempre está mi parte creativa e intervengo en los diseños, para que sean mis piezas personales”, expresó desde New York, en una reciente entrevista para Noticias Univisión.

?A pesar de que la tecnología revoluciona el mundo, cada vez más, no teme ser reemplazado por robots. “La parte creativa siempre ha estado enfrente de mí, antes de tatuar. Siempre he tratado de ser diferente al resto y no solo se trata del diseño en sí, sino de la historia que hay detrás del artista. Estoy seguro de que los verdaderos artistas van a conocer una forma de evolucionar. En mi caso, la aprovecho a mi favor”, enfatizó.

?A lo largo de su camino en el mundo del arte, ha hecho uso de varias tecnologías. Además de la Inteligencia Artificial, también ha fusionado su estilo de tatuajes realistas con la Tecnología 3D, herramientas que lo distinguen en este oficio.