“¿Ganar tres o cuatro Champions? Solo el Madrid puede hacerlo”, admitió Guardiola

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dijo que no se puede ganar cada año la Liga de Campeones y que eso es algo al alcance sólo “del Real Madrid”.

“El resto no puede”, afirmó el entrenador español, que habló sobre la importancia de la ‘Champions’ en la rueda de prensa previa al duelo contra el Leipzig.

“Si mi carrera terminara mañana, no podría estar más agradecido de lo que he logrado en el Barcelona, el Bayern de Múnich y aquí. Nunca hubiera esperado tener esta carrera. No es solo por los éxitos, también por cómo hemos jugado. No podría pedir más”, dijo Guardiola, que también habló sobre la perspectiva que le ha dado el paso del tiempo sobre no conseguir determinados títulos.

“En perspectiva, no puedes pensar que todo es un desastre por no ganar determinados títulos. No puedes ponerte tanta presión. Nunca pensé al llegar que lo ganaría todo. O que cada año tengo que ganar tres o cuatro ‘Champions’. Si no eres el Real Madrid, el resto no puede hacerlo. En las dos últimas temporadas, hemos estado muy cerca. Intentaremos hacerlo de nuevo”, destacó.

Desde su llegada al City en 2016, el mejor resultado del equipo en una Liga de Campeones fue la final de 2021 que perdió contra el Chelsea. EFE