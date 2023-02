Las hermanas Castellanos se lucieron al posar para el lente del reconocido fotógrafo David Yarrow

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Las modelos venezolanas Aleska Génesis y Michell Roxana tuvieron la oportunidad de posar para el reconocido fotógrafo británico David Yarrow; quien se ha hecho nombre en la industria capturar imágenes impresionantes de vida salvaje y culturas indígenas. Además, retratos de celebridades y personalidades destacadas.

Yarrow ha trabajado con algunas de las modelos más icónicas de la industria de la moda; incluyendo Alessandra Ambrosio y Cara Delevingne, lo que habla de la calidad de su trabajo.

Tanto Aleska Génesis como Michell Roxana son las primeras venezolanas en posar para su lente y quiénes destacaron en su sesión de fotos; mostrando su elegancia y gran versatilidad frente a la cámara. Su colaboración con uno de los fotógrafos más talentosos del mundo, permitió capturar imágenes únicas y memorables, que muestran la belleza y personalidad de ambas modelos.

La sesión de fotos con Yarrow permitió a Aleska y Michell demostrar su talento y habilidad para adaptarse a diferentes escenarios y estilos fotográficos. Además, su capacidad para trabajar juntas en una sesión de fotos también refleja su profesionalismo y actitud colaborativa, lo que contribuyó a la creación de algunas de las mejores fotografías del fotógrafo.

David Yarrow es un fotógrafo y conservacionista británico conocido por sus fotografías en blanco y negro de vida salvaje y culturas indígenas. Ha viajado extensamente por todo el mundo, incluyendo lugares como el Ártico, la Antártida, África y América del Norte, para capturar imágenes impresionantes de animales y paisajes.

El trabajo de Yarrow ha sido ampliamente publicado en varios medios de comunicación, incluyendo The New York Times, The Financial Times y The Daily Telegraph. También ha sido exhibido en galerías y museos de todo el mundo. Asimismo, se destaca por ser un fuerte defensor de la conservación y el bienestar animal, y ha estado involucrado en diversas iniciativas para apoyar estas causas.

Además de su fotografía, Yarrow también ha escrito varios libros, incluyendo “Wild Encounters”; que presenta sus fotografías e historias de sus viajes, y “David Yarrow Photography”, que proporciona información sobre su proceso creativo y técnicas.