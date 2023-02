Lo hallaron muerto, rodeado en un charco de sangre… lo mató una gallina

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un padre y abuelo que había sobrevivido al cáncer murió por el ataque de una gallina en su casa de la ciudad irlandesa de Ballinasloe, informó GalwayBeo.

Por: RT

Jasper Kraus, de 67 años, oriundo de Países Bajos, fue encontrado en su cocina, rodeado por un charco de sangre, el 28 de abril de 2021. Los paramédicos y la hija de Kraus, Virginia Guinan, informaron al portal que se había desangrado a causa de una herida en la parte posterior de una pierna.

An animal-loving grandfather – who was in remission from cancer – died as he whispered 'rooster' after his violent chicken bit his leg, an inquest has heardhttps://t.co/GMNCm81Q62

— LBC (@LBC) February 16, 2023