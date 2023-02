Un caimán de más de tres metros mata a una mujer que paseaba con su perro en Florida

Click to share on Google News (Opens in new window)

Se calcula que el depredador pesaba entre 600 y 700 kilogramos.

Por rt.com

Una estadounidense de 85 años perdió la vida luego de ser atacada por un caimán en las inmediaciones de una zona residencial del condado de Santa Lucía, en el estado de la Florida, informaron medios locales.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió mientras la mujer paseaba con su perro alrededor de un lago en una comunidad de viviendas para jubilados conocida como Spanish Lakes Fairways, cerca de la ciudad de Fort Pierce. Aparentemente el reptil salió del agua, se acercó a la mascota y cuando su dueña trataba de evitarlo terminó recibiendo heridas mortales. El can también resultó herido, pero sobrevivió.

BREAKING… ?@MyFWC? on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ?@WPTV? pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH

— Jon Shainman (@JonShainman) February 20, 2023