Rescatan a dos estadounidenses de un naufragio en aguas de Puerto Rico (Video)

Dos ciudadanos estadounidenses fueron rescatados en aguas al oeste de Puerto Rico después de que su embarcación se averiara y empezara a llenarse de agua en el llamado Canal de Mona, informó este miércoles la Guardia Costera.

Los vigilantes del Sector San Juan recibieron una llamada de socorro el martes alertando de que había dos personas a bordo de una embarcación que se estaba hundiendo a 26 millas náuticas al suroeste de la isla puertorriqueña de Mona.

Los guardacostas enviaron un helicóptero Jayhawk MH-60T de la Estación Aérea de Borinquen y el patrullero de la Guardia Costera Richard Dixon.

También emitieron una alerta a los barcos presentes en la zona, a la que respondió el crucero Harmony of the Seas, que cambió su rumbo y se dirigió al lugar, según el comunicado publicado hoy por la Guardia Costera.

