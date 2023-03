Caraqueños tomaron Cantv en protesta por tener meses sin internet a pesar de pagar tarifas dolarizadas

Posteado en: Nacionales, Titulares

Vecinos de varias parroquias de Caracas, especialmente de La Candelaria, San Bernardino y Altagracia, se apostaron en la sede de Cantv exigiendo la reconexión de su servicio de internet y telefonía el cual no reciben desde hace más de seis meses, todo a pesar de cancelar regularmente las tarifas que actualmente están dolarizadas. Asimismo denunciaron cómo trabajadores inescrupulosos de la estatal telefónica cobran altas sumas de dinero en divisas para solventar las fallas, hasta 600 dólares por una línea con Aba incluida.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, señaló que, como advirtieron en días pasados, tomaron las puertas de Cantv al no recibir respuesta luego de varias asambleas y protestas de calle pidiendo solventar la falla que afecta al norte de La Candelaria y parroquias aledañas. “Al no acercarse Cantv en ningún momento a reunirse con los vecinos, nos tocó llegarnos hasta su sede en la avenida Libertador y exigirles soluciones. Son ya seis meses de mentiras y excusas donde la comunidad sigue sin internet y telefonía. Siempre hablan de unas mesas de trabajo que terminan en pura paja y no solucionan nada”, exclamó.

Rojas destacó que Caracas se encuentra incomunicada y la respuesta de Cantv es el silencio o simples excusas, en este caso del norte de la ciudad son cerca de 5000 familias afectadas quienes pagan en dólares un servicio inexistente. “Pagamos desde 5$ hasta 15$ de tarifa por el internet ABA pero en realidad recibimos una conexión pésima o nula, parece una paradoja que el presidente de Cantv, mayor general de la aviación de nombre Jesús Aldana. Podrá ser aviador pero la internet de Venezuela no vuela y es de las peores del mundo”.

El vocero de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, denunció que bajo la mirada complaciente de Cantv, trabajadores corrutos cobran altas tarifas en divisas para arreglar averías, e incluso cobran la vacuna de la exorbitante cifra de hasta 600$ a cambio de instalarte línea telefónica con internet aba. “Esto es un delito penal que debe ser investigado, allí se manejan altas sumas de dinero donde como mínimo, para solventar una falla de conexión cobran 40$ por apartamento y la gente se ve obligada a pagarlos”, declaró.

Testimonio de ineficiencia e indolencia.

“Los técnicos de CANTV te cobran en dólares para reponerte el internet, a mí me querían cobrar $50 para reconectarme el servicio”, denunció Lucy Pérez, vecina de la Parroquia Candelaria. “Yo soy de la tercera edad y discapacitada, no tengo cómo sufragar esos gastos, no hay honestidad, CANTV me parece lo más cochino y lo más sucio que hay”, sentenció.

Simón Guevara, comerciante de la Candelaria, también reprochó que muy a menudo tiene problemas a la hora de realizar los cobros a los clientes a través de los puntos de venta por las constantes fallas del internet.

Por otro lado, Eduardo Pulido, vecino del edificio Darijak, de la zona norte de la Candelaria, quien participara en una protesta en días pasados junto a vecinos y comerciantes adyacentes de la Av. Panteón, por tener más de seis meses sin internet, comentó que hoy fueron recibidos algunos vecinos por una comisión de la empresa telefónica a las puertas de la institución quienes “prometieron” solventarles la situación. “Dijeron que van a hacer unas mesas de trabajo para ver las fallas, aunque no nos dieron una fecha exacta. Esperemos que sea cierto y que se cumpla en el menor tiempo posible porque esta situación en la que estamos desde octubre del año pasado nos tiene realmente afectados, somos más de dos mil usuarios perjudicados sólo en nuestro sector”, acotó.

Nota de prensa