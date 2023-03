El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy no es un día muy activo, tienes poco por hacer y todo gracias a tu diligencia y responsabilidad, pero como eres amante de la acción, podrías estar un poco aburrido y explorar nuevas actividades. Reuniones y encuentros con personas especiales y mucha diversión.

Tauro

Necesitas sumar y multiplicar, no restar ni dividir. Ayuda a quienes amas en el proceso que viven actualmente e involúcralos en los tuyos. Juntos harán equipos invencibles, porque cuando uno ama, ayuda desde el fondo del corazón.

Géminis

Te sientes estancado y es que posiblemente estás demasiado cómodo. Es momento de sacudir la flojera y definir las metas en las que te enfocaras el resto del año. No te presiones a hacerlo ni lograrlo todo de inmediato, pero dar aunque sea un paso hacia adelante hará que te des cuenta que tan viables son.

Cáncer

Es el momento perfecto de dejar ir. De soltar lo que ya no es parte de tu vida. Has cambiado y con ese cambio hay personas y situaciones que dejaron de importar. Por doloroso que sea, el pasado es el pasado y no volverá, aparte de que no te hace falta. No te niegues más la posibilidad de ser feliz.

Leo

Suelta el ego y el deseo de demostrar que puedes más. Delega en personas más capacitadas, quienes conozcan o manejen el tema mejor que tú. Hoy destacas por tu buen juicio y por la rapidez para tomar decisiones acertadas.

Virgo

Te sientes agotado y necesitas detenerte. No tienes que hacer cortes definitivos, solo tomar distancia, darte tiempo y espacio, buscar en el fondo de ti que te impide avanzar al ritmo correcto, trabajar en que fluya, renacer desde las cenizas y de ser posible, ver todo desde una perspectiva menos estresante.

Libra

Suceden cosas que no puedes controlar, no debes acelerarlas y tampoco detenerlas. Todo tiene su propio ritmo y entrometerte podría crear un caos. Ahora te toca crear una nueva estrategia y actuar con mas paciencia. Verás como te funciona mucho mejor.

Escorpio

Deja de preocuparte por el que dirán. Si los demás aprueban o no lo que haces, es más su problema, que el tuyo. No estás para complacer a nadie, ni para ir por la vida haciendo lo que otros quieren o esperan que hagas. No vivas tu vida de esa manera. Vívela en libertad y, por supuesto, respeta que quienes amas lo hagan también.

Sagitario

En tu trabajo hay quienes trabajan en pro de sus metas y quienes manipulan y usan a los demás para que hagan todo por ellos. También hay quienes simplemente no saben ni dónde están parados y restan en lugar de sumar, creando obstáculos. Involúcrate únicamente con quienes pueden ayudarte.

Capricornio

Hoy es mejor ser prudente y mantener silencio, y cuando no te quede otra opción, sino hablar, di sólo lo necesario. Entiende que tienes mucho que perder si hablas de más y más que ganar si mantienes la boca cerrada. Ten presente que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Tu decides.

Acuario

Te has vuelto demasiado permisivo y hoy por hoy vives las consecuencias de no saber decir que no. Es hora de tomar las riendas y colocar a cada quien en el lugar en que debe estar. Hazlo desde el amor, ten presente que es mercurio retrógrado, que la sensibilidad está a flor de piel y los malos entendidos también.

Piscis

Los más o menos no funcionan, por lo menos no en este momento. Necesitas reflexionar y llegar al fondo de una situación, descubrir porque llegaste hasta este punto, que te motivo y hasta adonde estás dispuesto a llegar. Si concluyes que no quieres seguir adelante, córtalo y hazlo ya, sin apegos y sin mirar atrás.