Osmel Sousa habla de sus experiencias amorosas: A mí todo el mundo me ha dejado

Osmel Sousa, también conocido como el “Zar de la belleza”, habló sobre sus relaciones amorosas y como, de manera algo particular, lo terminan dejando.

En un momento en el que hablaba con varios de sus compañeros en el reality show “La Casa de los Famosos”, el cubano abrió su corazón sobre cómo le va en el amor y la sorpresa es que en este aspecto no es tan exitoso.

“Pues a mí no sé si me habrán roto el corazón porque a mí todo el mundo me ha dejado. Yo sufro tres días y al cuarto se me quita, ¿te acuerdas que te conté?”, le dijo a Paty Navidad. Luego de esto, añadió: “Entonces yo no sé si me han roto el corazón o todavía estoy esperando a alguien que me rompa el corazón, que se apure porque no tengo 20”.